La fiamma olimpica fa tappa a Palermo: Inzaghi tra i teodofori

La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata a Palermo ieri pomeriggio dopo le 18, con più di un’ora di ritardo rispetto al previsto, e dallo stadio Renzo Barbera ha percorso le arterie principali della città, toccando anche i mercati storici di Ballarò e della Vucciria e arrivando, infine, in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama, dove dov’è stato anche allestito il Coca-Coca Village dove è stato acceso il braciere olimpico.

Tra i tedofori a Palermo Filippo Inzaghi, ex campione del Mondo 2006 e oggi allenatore del club rosanero, che ha raccolto la fiamma olimpica in via Roma: “Per uno sportivo fare il tedoforo è il massimo – ha detto -. Portare la torcia a Palermo, dove mi auguro di regalare tante soddisfazioni calcistiche, è qualcosa di speciale. Ricorderò per tutta la vita i duecento metri percorsi con la torcia in mano”.

Oltre a Super Pippo, tedofori anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Frititta (originario di Cefalù), il mezzofondista Rachid Berradi, la campionessa di windsurf Sofia Giunchiglia e il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli, ultimo tedoforo del percorso palermitano della fiaccola: “Portare la fiamma olimpica non è una cosa che capita tutti i giorni, perché non sempre passa per l’Italia. Portarla a Palermo, da siciliano, è un’emozione fantastica”, ha detto Cairoli.

Il viaggio in Sicilia è iniziato ieri mattina nel trapanese, partendo da Castelvetrano e passando dal parco archeologico di Selinunte, Mazara del Vallo, le Saline di Marsala e Trapani, arrivando poi a Monreale. Secondo il programma, la torcia oggi farà tappa a Cefalù, Piazza Armerina, Enna, Lampedusa, Caltanissetta, Agrigento, con i tedofori che passeranno dalla Valle dei Templi. Il 17 la torcia si sposterà verso Licata e a seguire sarà a Gela, Caltagirone, Ragusa, Marzamemi, Porto Palo, Noto, Avola e Siracusa. Il 18 il viaggio della fiamma olimpica proseguirà a Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini, Lentini, Nicolosi e sull’Etna. Infine il 19 dicembre toccherà Acireale, Giarre, Riposto, Taormina e Messina, dove salirà sul traghetto per Villa San Giovanni, in Calabria.