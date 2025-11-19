La Sicilia dell’innovazione s’incontra il 21 novembre

Si svolge venerdì 21 novembre, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, la terza edizione del Premio Innovazione Sicilia. Un appuntamento che quest’anno si apre attorno a una consapevolezza precisa. Le idee non mancano, i talenti neppure. I progetti ci sono (185 candidature, tra Early e Advanced Stage), che restituiscono un panorama sorprendentemente ricco e sfaccettato. Ciò che serve oggi è un luogo in cui queste energie smettano di viaggiare isolate e inizino a riconoscersi come parte di un’unica traiettoria.

La giornata è stata pensata per essere viva, ritmata, partecipata. Non un evento “tradizionale”: pochi panel, molti spotlight. Pochi momenti prolissi o istituzionali, molte voci sintetiche, dirette, significative.

A inaugurare i lavori sarà il panel “Challenge: la sfida di fare sistema”, moderato da Gianni Dominici, AD di FPA Srl – Gruppo Digital360 e sociologo, che traccerà la cornice entro cui leggere questa edizione: la necessità di una governance condivisa dell’innovazione, capace di collegare competenze, istituzioni e attori territoriali all’interno della Strategia dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente-S3 Sicilia.

Il secondo panel, “Informazione come infrastruttura dell’innovazione” sarà breve e ad alta densità: perché senza circolazione della conoscenza non esiste ecosistema che possa durare.

In questa edizione debutterà anche l’Osservatorio sui Dati della Community di Innovation Island, introdotto dal Sebastiano Bavetta e Carlo Amenta dell’Università di Palermo.

Dopo i panel, il programma entra nella sua parte più dinamica: una serie di interventi Spotlight, brevi e incisivi, pensati per lasciare un segno. Le voci che si alterneranno sul palco portano storie che raccontano un’altra Sicilia – quella che innova, sperimenta, rischia, accoglie: Salvatore Sanfilippo, creatore di Redis, tecnologia open source alla base di migliaia di applicazioni nel mondo; Bogdan Skutkiewicz, imprenditore polacco che ha scelto Partinico come base per un’impresa globale; Roberto Galoppini, una delle figure più autorevoli della cultura open source europea; Giovanni Gibiino, medico e ideatore di un approccio innovativo che combina scienza e umanità; Simona Ferrari, esperta di innovazione ed educazione mediale; Ugo Parodi Giusino, imprenditore e investitore del nuovo ecosistema siciliano; Flavio Fazio, fondatore di una piattaforma innovativa di creazione di siti web.

Un altro momento del programma rapido, intenso, molto diretto: due interventi individuali che raccontano senza filtri cosa serve davvero per far crescere un ecosistema dell’innovazione: Vincenzo Tanania (PwC Italia) ed Emanuele Spampinato (Harmonic Innovation Group).

La giornata si chiuderà, dopo l’esposizione dei pitch finalisti Early e Advanced, con la proclamazione dei vincitori del PIS25. I premi consistono in percorsi di mentorship, coaching e consulenza, pensati per far crescere realmente i progetti selezionati.