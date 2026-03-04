La Targa Florio taglia il nastro delle 110 edizioni

Si è messa in moto per tempo la macchina organizzativa della 110^ Targa Florio. Sono passati 10 anni dall’edizione leggendaria e mondiale numero 100, in cui AC Palermo ed Automobile Club d’Italia hanno concretizzato il pieno rilancio di un evento che è patrimonio italiano, icona della Sicilia che vanta la maggiore longevità tra le gare automobilistiche.

La gara siciliana avrà quattro validità tricolori: Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità, a cui si aggiunge la serie propedeutica Coppa Rally di Zona ed il Trofeo di Zona per vetture Storiche.

Un programma decisamente articolato quello che lo staff organizzatore ha pianificato ed è stato approvato lo scorso fine settimana dalla Federazione. Tra i maggiori partner l’Università degli Studi di Palermo che conferma la presenza al fianco dell’evento in ogni sua declinazione. Il quartier generale ed il centro servizi saranno all’interno della città universitaria di Viale delle Scienze, dove sono stati predisposti ampi ed adeguati locali per tutte le fasi della competizione.

Addirittura più ampio il raggio delle attività collaterali, che da sempre rispecchiano lo spirito culturale e lungimirante dell’evento, come ideato e sviluppato sin dal 1906 da Vincenzo Florio. Vi saranno infatti, delle mostre dedicate ad ogni epoca della leggendaria gara madonita, con cimeli unici e testimonianze esclusive. Il programma siciliano nella settimana della gara sarà arricchito anche da convegni ed incontri.

Le verifiche saranno nella città Universitaria sia mercoledì 13, sia giovedì 14 maggio, giornata in cui si svolgeranno le ricognizioni autorizzate del percorso. Alle 19,00 nella prestigiosa ed elegante cornice di Piazza Verdi, dinnanzi alla maestà del Teatro Massimo, Palermo apre il suo salotto per la Cerimonia di partenza e presentazione degli equipaggi della 110^ Targa Florio. Gli arrivi di giornata ed i parchi assistenza saranno divisi tra auto moderne e storiche, con le prime che faranno rientro a Palermo e le protagoniste della Targa Florio Historic Rally convergeranno invece a Collesano. Giornata conclusiva ancora sulle Madonie, poi la tarda mattinata e l’intero pomeriggio di sabato 16 maggio saranno dedicati alle Cerimonie d’arrivo delle 4 gare, nel viale centrale dell’Università palermitana. Tratti cronometrati che ricalcano il piccolo e medio Circuito delle Madonie con “La Montedoro”, “La Generosa”, “Geraci – Castelbuono” e “Pollina”.

Confermata una versione storica del tracciato, arricchita di novità e particolare risalto al ruolo assegnato a Collesano. La cittadina che giovedì 5 marzo ospiterà un incontro tra tutti gli esponenti del territorio per rinsaldare l’interazione con ogni realtà, che desidera continuare ad essere parte del tessuto storico della Targa Florio.