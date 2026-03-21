Al Museo Riso di Palermo anche le vetrine diventano spazio espositivo

Nuovo progetto del Museo Riso, a Palermo, in cui la vetrina su strada si trasforma in spazio espositivo accessibile ventiquattr’ore su ventiquattro. Il front del RISO ha sempre ospitato interventi creativi ma per la prima volta è oggetto di un progetto unitario a tappe di tre giovani artisti alle prese con materiali inusuali.

La prima a scendere in campo per Glass-room – arte in trasparenza è Maria Tindara Azzaro [Sant’Agata di Militello, 1999] che per la vetrina del RISO ha creato “Staffage” un mondo morbido fatto di pieghe, montagne immaginarie, stratificazioni modellate in polistirolo e rivestite di tessuti diversi che si dispongono in profondità, costruendo una scena che è insieme naturale e artificiale, reale e mentale.

“La collaborazione tra RISO e Accademia agisce su più fronti: i ragazzi lavorano sulle vetrine che diventano un diaframma tra interno ed esterno, arte partecipata che entra nel nostro tempo e vive con noi” ha spiegato Evelina de Castro, direttore del RISO mentre il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Umberto De Paola e il docente di Scultura Daniele Franzella, sottolineano come questo “sarà un test per i nostri ragazzi: la pratica poietica del fare è collegata allo sperimentare. Per la prima volta sono a contatto con quello che è realmente il sistema dell’arte”.

Dall’Accademia di Belle Arti, oltre a Maria Tindara Azzaro, lavoreranno a ruota anche Tony Lombardo (Palermo,2001) che immaginerà una fabbrica di metamorfosi tra pet shop e wunderkammer; e Aurora Amorelli (Caltanissetta, 2000) che userà invece la gommapiuma per ideare un luogo dell’ inconscio; cinquanta giorni a testa, un flusso continuo di opere che cambiano, si sostituiscono, si raccontano. CoopCulture sta curando, oltre alle installazioni, anche workshop con gli artisti, laboratori tematici e talk pubblici: ogni opera diventerà così occasione di incontro, formazione e dialogo.