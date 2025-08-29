Petralia Soprana, a Raffo la 32^ Sagra del Sale

Tutto pronto per la 32^ Sagra del Sale che si terrà sabato 30 e domenica 31 nella borgata Raffo di Petralia Soprana. Questa manifestazione celebra l’eccellenza del salgemma e offre ai visitatori un’occasione per scoprire e degustare le prelibatezze del territorio; inoltre è previsto un ricco programma di intrattenimento con spettacoli per bambini e musica per tutte le età.

La Sagra del Sale proporrà anche quest’anno la mostra sulle lotte contadine e sulla storia del sindacalista di Raffo, Epifanio Li Puma, ucciso dalla mafia del feudo il 2 marzo del ’48.

Un evento che celebra le radici, la cultura e le tradizioni della piccola frazione di Raffo ancora viva e operosa. Un’occasione unica per trascorrere un weekend all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Raffo Sport Club in sinergia con il Comune di Petralia Soprana, prenderà il via sabato pomeriggio alle ore 18 con l’apertura della mostra su Epifanio Li Puma. Seguirà lo spettacolo per bambini ‘Circo Balocco’ e la degustazione di piatti tipici locali come i ceci, la salsiccia e i dolci realizzati dalle sapienti mani delle massaie di Raffo. Non mancherà l’intrattenimento musicale e come sempre la distribuzione del salgemma offerto dall’Italkali. Anche domenica alle ore 18:30 uno spettacolo per bambini, ‘Il trampolaio matto’, la degustazione con intrattenimento musicale e la distribuzione del salgemma.