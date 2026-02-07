Raccontare Palermo, a metà febbraio parte corso di storytelling

Riparte dal centro storico della città il workshop di storytelling del territorio e del turismo Comunicare Cultura, un progetto didattico a cura di M. Laura Crescimanno, giornalista e docente, socia del Gist, Gruppo stampa turistica nazionale media partner. Testimonial di questo week end di lavori sarà Salvo Piparo, attore e cuntastorie.

L’iniziativa, già realizzata con successo insieme ad Anci Sicilia in provincia di Siracusa, si terrà adesso a Palermo, da giovedì 12 a sabato 14 febbraio, in collaborazione con l’associazione BC Sicilia, l’Università Popolare e il Gist Magazine, che pubblicherà sul suo portale on line i migliori contributi realizzati.

L’idea nasce dall’ esigenza di fornire a chi si affaccia nel vasto mondo della comunicazione turistica, strumenti e metodologia della scrittura e del racconto di base, uniti al know-how tecnico del video making di qualità, in una full immersion di un week end.

“Si tratta di arginare – spiega la coordinatrice didattica M. Laura Crescimanno, che da anni si occupa di comunicazione del territorio – l’omologazione dei contenuti forniti da IA e la mediocre qualità delle immagini e dei linguaggi che tranne rari casi, circolano in rete e sui social. Usare le parole adatte, catturare l’attenzione del futuro visitatore, entrare nello spirito della destinazione selezionando l’immagine e la voce giusta, può fare la differenza”.

BC Sicilia, che fornisce l’organizzazione e la segreteria, ha subito creduto in questo progetto, come spiega Alfonso Lo Cascio, presidente dell’ associazione che si occupa di valorizzazione dei beni culturali siciliani.

Sarà una full immersion di 20 ore tra teoria della narrazione e laboratorio pratico di ripresa e montaggio, per Raccontare Palermo, scegliendo alcuni itinerari insoliti, volti e storie segreti di chi la vive ogni giorno. Presso la sala convegni dell’ Hotel Joly di via Amari, le lezioni si terranno dal giovedì pomeriggio alle 14.30, poi dal venerdì alle 9, e tutta la giornata del sabato sino alle 18.30. Programma dettagliato su richiesta e sui profili social BC Sicilia fb e Instagram.

In aula, i docenti M.Laura Crescimanno, giornalista professionista esperta di comunicazione del territorio, socio del Gist nazionale, dottorato di Ricerca in Relazioni Pubbliche, ha curato numerosi uffici stampa di turismo e cultura, è stata inviata per le maggiori testate nazionali di turismo, insegna presso Unipa e Its Archimede. E Antonio Macaluso, videomaker esperto di media education con lunga esperienza nel campo della comunicazione video e del documentario curandone ideazione, riprese e montaggio. Collabora con agenzie di promozione di beni culturali, scuole e istituzioni pubbliche.

Costi: 95 euro a persona, è richiesto il diploma di scuola superiore, il corso si attiverà con un minimo di 15 iscritti, massimo 25. Contatti ed iscrizioni: cell. 346 8241076 – mail: info@unipoti.it