Siracusa, 15 serate per scoprire le catacombe tra teatro e spiritualità

C’è una novità nella nuova edizione di Strepitus Silentii: ques’anno il percorso tra spiritualità, teatro e memoria all’interno delle catacombe di San Giovanni a Siracusa si arricchisce con un nuovo passaggio all’interno della Cripta di San Marciano che entra a far parte dell’esperienza di visita.

Al via venerdì 31 luglio e poi sabato 1 agosto e domenica 2, saranno in totale quindici le serate previste per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba.

Il percorso notturno si è arricchito quest’anno, per la prima volta dopo 22 edizioni, della Cripta di San Marciano, chiesa sotterranea unica e affascinante, che nel corso dei secoli ha avuto molteplici funzioni, da quelle strettamente legate alla sepoltura dei primi cristiani alle pratiche devozionali e liturgiche. La scalinata di epoca medievale la mette in diretta comunicazione con la Basilica soprastante, mentre sono ben visibili i capitelli di epoca tardo bizantina. Negli affreschi sulle pareti, le immagini di santa Lucia, san Marciano, san Giovanni Battista, la Vergine con il Bambino. All’interno il sepolcro del primo vescovo di Siracusa, Marciano, e l’altare di san Paolo.

Quest’anno il cast di Strepitus Silentii è stato rinnovato con l’arrivo dell’attore siracusano Attilio Ierna. Confermate le attrici Doriana La Fauci, Caterina Pugliese, Marinella Scognamiglio (foto). Musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca.

Gli appuntamenti di Strepitus silentii sono programmati tutti i fine settimana di agosto con i consueti orari (I visita ore 21 e II visita ore 22.30). La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare telefonando al seguente numero: 0931.64694 oppure 3475815794 (dalle 10 alle 17.30) oppure inviando una email a info@kairos-web.com. Biglietto 10 euro. Biglietti acquistabili anche su secretsiracusa.it.