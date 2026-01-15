Siracusa, già in vendita i biglietti per gli spettacoli al Teatro Greco

Per la 61ª Stagione di Spettacoli Classici, in calendario dall’8 maggio al 28 giugno 2026 al Teatro Greco di Siracusa, l’Inda mette in campo tre titoli che, nel corso della sua storia, hanno visto alternarsi sul palcoscenico e dietro le quinte grandi protagonisti del teatro italiano e internazionale: attrici e attori indimenticabili, registi visionari, musicisti e scenografi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva.

Si tratta dell’Antigone di Sofocle, con la regia di Robert Carsen e traduzione di Francesco Morosi, Alcesti di Euripide, con la regia di Filippo Dini, traduzione di Elena Fabbro; e I Persiani di Eschilo con la regia di Àlex Ollé (Fura dels Baus), traduzione di Walter Lapini. Inoltre, ad aprile (con 4 eventi per gli studenti) e a giugno, torna l’Iliade da Omero, con la regia di Giuliano Peparini, traduzione di Francesco Morosi.