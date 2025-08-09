Tra comicità e spettacolo, il Mado Fest arriva nel cuore delle Madonie

La comicità di Giobbe Covatta arriva nel cuore delle Madonie, sabato 9 agosto alle 22 all’Anfiteatro Paolo Borsellino del borgo di Caltavuturo. L’artista coinvolgerà i presenti in “70, riassunto delle puntate precedenti”, un viaggio ironico e profondo che celebra i suoi 70 anni di vita e i 40 di carriera attraverso i suoi pezzi storici su svariati temi a lui cari: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo e vecchiaia.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della prima edizione del “Mado Fest, Theatre and Music sulle Madonie”, il Festival delle Madonie pensato per regalare a cittadini e visitatori sei serate di alto livello culturale nelle location più belle di ben cinque borghi: Petralia Sottana, Petralia Soprana, Caltavuturo, Gangi e Blufi.

A seguito del successo dei primi due spettacoli, che hanno visto protagonisti prima il duo comico siciliano I Badaboom, e poi Peppe Servillo & Solis String Quartet, a fine agosto si aspettano altre due eccellenze della musica, dell’arte e della cultura.

Mercoledì 20 agosto, alle 22 in Piazza Duomo di Petralia Soprana, la rinomata Orchestra La Corelli si esibirà in “Dreaming Melodies”, un excursus musicale tra le più amate colonne sonore dell’universo Disney, sapientemente arrangiate in un mix tra classico e moderno.

La stessa Orchestra La Corelli, giovedì 21 agosto alle ore 22, in Piazza del Popolo a Gangi, accompagnerà Mario Incudine nello spettacolo concerto “Parlami d’Amore”, con Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica. Un viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia attraverso la produzione musicale italiana del periodo che va dal 1918 al 1940.

La rassegna si concluderà domenica 7 settembre alle 22 in Piazza Duomo di Petralia Sottana, con ‘Una voce, una fisarmonica’, uno spettacolo in cui la voce di Antonella Ruggiero si fonde con le sonorità calde della fisarmonica di Renzo Ruggieri. Un viaggio musicale che attraversa generi e culture, dalle melodie popolari alle canzoni d’autore, dalle arie sacre ai brani più celebri del suo repertorio.