A Gangi attesa per il presepe vivente: già in vendita i ticket

Inizia il conto alla rovescia per la quindicesima edizione “Da Nazareth a Betlemme” il presepe vivente di Gangi considerato tra i più belli e suggestivi d’Europa. Una favola che, dal 26 al 29 dicembre, in una concentrazione di emozioni presenterà il colossal teatrale sulla storia dalle origini di Gesù a Nazareth e a Betlemme. Una kermesse attenta e meticolosa nella ricostruzione degli ambienti che si intrecceranno con le antiche vestigia della città.

Considerato che ogni anno la manifestazione fa registrare il tutto esaurito, è consigliato acquistare i ticket d’accesso con un certo anticipo. Già da oggi, sabato 15 noevmbre, è possibile prenotare l’accesso alla manifestazione che prevede rappresentazioni ogni mezz’ora dalle 17 e fino a mezzanotte sul sito www.presepeviventegangi.com. Sul sito è anche possibile leggere il regolamento per l’accesso al percorso del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”.