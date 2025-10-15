Un po’ di Tunisia a Palermo nel weekend di Ognissanti

Nel quadro del programma di promozione e rafforzamento della visibilità della Tunisia in Sicilia, l’Ente Nazionale del Turismo Tunisino (ONTT), in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Palermo e il Tour Operator Hakuna Travel, organizza l’evento “Sicilia e Tunisia: Ponti di Cultura, Commercio e Turismo”, che si terrà a Palermo dal 31 ottobre al 2 novembre 2025.

L’iniziativa, dedicata alla promozione del turismo, della cultura e dell’artigianato tunisino, mira a rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo, offrendo al pubblico siciliano e ai professionisti del settore un’immersione autentica nel fascino della Tunisia.

Il programma prevede:

• Giornata Economica (31 ottobre) – Convegno “Industrie 5.0 Agroalimentari: nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia”, presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

• Giornata Culturale e Turistica (1° novembre) – Inaugurazione dei padiglioni artigianali tunisini in Piazza Bologna, spettacoli artistici e musicali per tutta la giornata, convegno sulle “Relazioni Storiche, Culturali e Turistiche tra la Tunisia e la Sicilia” presso Palazzo Riso, e una serata d’onore al Palazzo Asmundo, con degustazioni e performance artistiche tunisine.

• 2 novembre – Esposizione di prodotti artigianali tunisini in Piazza Bologna.

La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità siciliane e tunisine, rappresentanti istituzionali, università, tour operator, media, artisti e artigiani. Sarà presente una delegazione di 44 partecipanti provenienti dalla Tunisia – tra artigiani, modelle e hostess – per promuovere il savoir-faire tunisino attraverso esposizioni, sfilate di moda, musica e gastronomia tipica.