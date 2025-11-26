Sikelia House: una casa vacanze per smantellare i luoghi comuni

Dove il tempo scorre veloce, nasce una realtà voluta e costruita da cervelli che hanno scelto di non fuggire, ma di restare e scommettere. Scommettere di far conoscere l’essenza delle cose, di smantellare i luoghi comuni, di lottare contro i ghetti e di far nascere la bellezza. In un momento storico difficile, in una Palermo dove pochi scommetterebbero, loro, fieri, lo hanno saputo fare.

Da un vecchio magazzino, i fratelli Bacile hanno realizzato una piccola casa vacanze, un luogo curato e accogliente che oggi dona luce e dignità a un quartiere spesso dimenticato, quello tra corso Tukory e il Policlinico. Perché è dai quartieri che si comincia a ricostruire: dagli spazi, dalle relazioni, dalla fiducia.

Maria Giovanna, Martina ed Emanuele hanno scelto di restare, di investire nella loro città e di raccontare una Palermo che rinasce, autentica e libera.

“Siamo tre giovani palermitani – racconta Maria Giovanna Bacile – che hanno scelto di restare nella propria città e di investire nel quartiere dove siamo nati e cresciuti, un luogo che conosciamo profondamente e al quale siamo legati da un forte senso di appartenenza. Ognuno di noi ha seguito un percorso diverso, ma animato dagli stessi valori di legalità, impegno e amore per Palermo.

Io ho da poco superato il concorso in magistratura e ho sempre creduto nella possibilità di una crescita autentica e di un cambiamento reale per la nostra città. Mio fratello Emanuele, prossimo alla laurea in medicina, si è sempre dedicato al volontariato nel quartiere, mettendo le proprie competenze e il proprio tempo al servizio delle persone più fragili. Martina, dopo tre anni nell’Esercito, si appresta ora ad entrare nella Polizia Penitenziaria, continuando un cammino di disciplina e servizio verso la collettività.

Insieme abbiamo deciso di dare vita a un progetto di imprenditoria libera e responsabile – continua Maria Giovanna – investendo i nostri risparmi per ristrutturare un vecchio magazzino e trasformarlo in una splendida casa vacanze. Un luogo accogliente, curato in ogni dettaglio, che oggi dà lustro al quartiere rispondendo a canoni di bellezza, comfort e rispetto del contesto urbano. Attraverso questo spazio vogliamo raccontare Palermo nella sua autenticità, coniugando tradizione, accoglienza e desiderio di riscatto. Non a caso abbiamo anche deciso di entrare a fare parte della rete di Addiopizzo”.

Dunque, con Sikelia House i tre giovani hanno voluto lanciare un messaggio di cambiamento: dimostrare che la bellezza può essere una forma di resistenza e che la Sicilia, quando sceglie di credere in sé stessa, diventa una terra capace di futuro.