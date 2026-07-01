Castelbuono capitale dei nomadi digitali tra festival e residency

Il crollo demografico, la fuga dei giovani verso le grandi città e la mancanza di servizi e infrastrutture sono problemi che riguardano da tempo i borghi siciliani e non solo, aree che rischiano l’isolamento e il declino economico. Oggi, però, la tecnologia e il lavoro da remoto offrono un’opportunità di riscatto: trasformare la distanza dalle grandi metropoli in un punto di forza, dimostrando che i piccoli centri non sono più luoghi da cui scappare, ma territori ideali in cui scegliere di vivere e fare innovazione.

E’ quello che succederà a Castelbuono, borgo madonita in provincia di Palermo che si prepara a trasformarsi per qualche giorno in un hub di innovazione internazionale con la prima edizione di Madonie Nomad Residency.

Le attuali condizioni in cui operano i professionisti li portano sempre più spesso ad allontanarsi dai ritmi frenetici delle città, per cercare un modello alternativo di lavoro, che metta in maggior rilievo il work-life balance e il legame col territorio. Madonie Nomad Residency intercetta questo bisogno, in un contesto in cui i ritmi del borgo e della natura si coniugano con la connettività e lo scambio di idee, e gli dà forma attraverso questa proposta che mira a essere uno spazio per aprire una discussione più ampia e duratura nel tempo. Il format sarà ibrido e immersivo, e si articolerà in due fasi principali.

Il festival si svilupperà in tre giornate (4-6 settembre 2026) dense di appuntamenti, aperte al pubblico e gratuite (con registrazione). Castelbuono farà da palcoscenico a talk, panel tematici e workshop pratici. I temi centrali spazieranno dal Future of Work alle Local Communities, affrontando anche argomenti di cruciale importanza come il work-life balance, la salute mentale nel lavoro da remoto, l’empowerment personale e professionale attraverso la comunicazione e le strategie per costruire community digitali.

Il programma punta a favorire la contaminazione tra i professionisti internazionali e il tessuto sociale, creando occasioni di incontro informale e di scoperta del territorio.

Al termine del Festival (7-20 settembre 2026), l’evento si trasforma in un’esperienza di co-living e co-working prolungata. I partecipanti avranno l’opportunità di stabilirsi nel borgo per due settimane, in modalità Open Stay, vivendo come temporary locals. Il programma prevede l’allestimento di spazi di coworking diffuso integrati nel tessuto urbano, con fasce orarie dedicate al deep work e alle quiet hours per garantire la massima concentrazione. I nuovi residenti potranno esplorare il Parco delle Madonie e vivere in prima persona l’autenticità del territorio. L’obiettivo è quello di generare un impatto positivo sul territorio, per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di business per l’economia locale.

L’innovazione non è un’esclusiva delle capitali europee: Castelbuono e le Madonie si candidano a diventare un modello di “Smart Land”, dove la connessione permette di lavorare su progetti globali senza rinunciare alla comunità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un ponte fra le nuove frontiere del lavoro da remoto e il potenziale inesplorato delle aree interne siciliane. Non è una novità per il borgo, che ha da tempo intrapreso questo percorso attivando numerose iniziative di rigenerazione territoriale, fra cui il South Working Castelbuono, riuscito spazio di coworking gestito dall’associazione Social Green Hub.

Madonie Nomad Residency è un progetto promosso dalla So.Svi.Ma e ideato da Il mio viaggio in Sicilia. Patrocinano l’evento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Siciliana, ENIT e la Rete dei Borghi più Belli d’Italia in Sicilia.

Le iscrizioni per partecipare alle giornate del Festival e le candidature per assicurarsi un posto durante la Residency sono già aperte e disponibili sul portale ufficiale dell’evento: madonienomads.com.

Intanto, è online la piattaforma telematica di Irfis FinSicilia dedicata alla presentazione delle domande per il “South Working“. La misura, prevista dall’ultima legge di stabilità regionale, ha l’obiettivo di sostenere la permanenza e il rientro in Sicilia di lavoratori qualificati attraverso la diffusione e il sostegno del lavoro agile. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 54 milioni di euro, ripartiti in tre annualità da 18 milioni ciascuna per il periodo 2026-2028. Le istanze potranno essere trasmesse esclusivamente online e le agevolazioni saranno concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’incentivo è rivolto alle imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato o che trasformano rapporti a termine in contratti stabili, consentendo lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente da remoto e, nello specifico, dal territorio siciliano. Il contributo previsto è pari a 30 mila euro per ciascun lavoratore e viene erogato al datore di lavoro in cinque quote annuali da 6 mila euro. Per accedere al beneficio, il rapporto di lavoro deve essere stato instaurato o trasformato a partire dal 9 gennaio 2026 (data di pubblicazione della Finanziaria regionale). È inoltre previsto che la prestazione sia svolta prevalentemente in modalità agile dalla Sicilia, con una presenza presso la sede aziendale non superiore al 20 per cento dei giorni lavorativi annui. Il lavoratore dovrà risultare residente in Sicilia al momento della concessione dell’agevolazione e il rapporto di lavoro agile dovrà essere mantenuto per almeno cinque anni, nel rispetto delle condizioni indicate dall’avviso pubblico.