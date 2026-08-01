Al Castelbuono Jazz festival omaggio ai vigili del fuoco e alla protezione civile

La 29esima edizione Castelbuono Jazz festival renderà omaggio ai vigili del fuoco e alla protezione civile. “Una decisione presa per puntare il riflettore su chi, con silenzioso coraggio, custodisce il tessuto della nostra comunità – spiega il direttore artistico Angelo Butera – Quest’anno l’abbraccio del festival si fa ancora più intimo e quotidiano. Ogni sera, sotto il cielo di Castelbuono, un ringraziamento corale e partecipe si leverà verso il corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile. Uomini e donne che sfidano fiamme e pericoli per tutelare la nostra salute, la bellezza dei nostri paesaggi e la sicurezza delle nostre case. Questi angeli del fuoco operano spesso in condizioni sgradevolmente critiche, stretti tra la carenza di organico, la necessità di uno sviluppo delle risorse umane e l’urgenza di mezzi più moderni ed efficaci. Criticità che non solo mettono a rischio la loro vita, ma incrinano la serenità di un intero popolo”.

La rassegna, organizzata e ideata dal direttore artistico Angelo Butera, animerà il borgo madonita dal 16 al 23 agosto e quest’anno vede anche il coinvolgimento del Comune di San Mauro Castelverde. Si inizia il 16 agosto, alle 19.30, nel chiostro monumentale di San Francesco con “We love Miles” il progetto che porta la firma del sassofonista Stefano Di Battista. Poi gli altri ospiti saranno la fisarmonicista lettone Ksenija Sidorova, il Giuliana Di Liberto, Anna Bonomolo, il Dual Flow Quartet, Nino Panicola, Walter Ricci, Fabrizio Bosso, Marcello Mandreucci, Alessandra Salerno, Francesco Bearzatti, Nicolas Folmer e Claudio Giambruno.

L’ingresso è gratuito.