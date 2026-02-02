A Piano Battaglia c’è la neve e aprono gli impianti sciistici

Il mese di febbraio si apre con una bella notizia per gli appassionati degli sci. Palermo Energia ha dato il via libera all’apertura degli impianti dopo che sulle piste di Piano Battaglia si sono registrati importanti accumuli di neve, oltre i 40 centimetri

“Ci sono i presupposti per avviare le attività, riaprono gli impianti sciistici di Piano Battaglia – annunciano Giuseppe Li Calsi e Salvatore Lentini, direttore generale e amministratore unico di Palermo Energia -. Non è una concessione, è il risultato di scelte, lavoro e assunzione di responsabilità. Quando la politica decide di governare i processi, anche le criticità storiche possono diventare opportunità. Piano Battaglia è una risorsa strategica per il territorio, per il turismo e per l’economia delle Madonie. Ora avanti, con serietà e continuità”.

Intanto Palermo Emergia comunica anche i prezzi degli skipass per la stagione invernale 2026: