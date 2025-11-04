Accoglienza immersiva e visite in AR al Parco di Cava d’Ispica

L’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha emanato il decreto di finanziamento da 400 mila euro del progetto Cava d’Ispica XR Experience. Inclusione e innovazione per un turismo partecipato a valere sull’Azione 4.6.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027. L’annuncio è del presidente della Commissione Affari istituzionali Ignazio Abbate, che esprime grande soddisfazione per un risultato che si aggiunge ai già finanziati interventi per il Museo dell’Archeologia Ibleo di Ragusa e il Palazzo Cocuzza di Monterosso Almo, consolidando un’azione mirata al rilancio storico-culturale e turistico della provincia.

L’intervento è destinato al Parco Archeologico di Cava d’Ispica, sito tra Modica e Ispica, riconosciuto come uno dei più importanti e visitati “Luoghi della Cultura” della Sicilia e prevede diverse azioni operative che rivoluzioneranno la fruizione del Parco:

Nuova Area di Accoglienza e Sala Immersiva: sarà sistemato l’edificio rurale esistente per creare una nuova biglietteria e una Sala Immersiva, dotata di proiezioni in video mapping e installazioni interattive (sottotitolate e fruibili ai non vedenti) per introdurre il visitatore alla storia della civiltà rupestre.

Visita in Realtà Aumentata (AR): L’intervento più significativo è l’introduzione di smartglass e tablet dedicati ai non vedenti per una visita multimediale. I visitatori potranno immergersi nella storia attraverso ricostruzioni 3D e scenari immersivi a 360° sulla vita quotidiana, con percorsi personalizzati per non accompagnati, visite guidate AR, disabili motori (fruizione da remoto) e non udenti(sottotitolazione in 4 lingue e LIS). Punti di interesse come la Catacomba della Larderia, il Gymnasium rupestre e le Grotte cadute prenderanno vita grazie all’AR.

Antiquarium e Intelligenza Artificiale: L’area dell’Antiquarium sarà sistemata e arricchita con reperti musealizzati e un innovativo “Quadro Parlante”, dove un ritratto di archeologo generato con l’Intelligenza Artificiale racconterà la storia dei ritrovamenti in italiano e inglese.

Mobilità Inclusiva: Per superare le difficoltà logistiche del percorso sterrato (lungo circa 3 km) e garantire l’accesso anche a disabili motori e anziani, saranno introdotte golf-car elettriche (anche con pannelli fotovoltaici) su prenotazione.

Promozione Digitale: Saranno prodotti contenuti video, foto e audio di alta qualità per una promozione mirata sulle piattaforme social.

“Il progetto – spiega Abbate – mira a superare la condizione di marginalità culturale del sito, allineando l’esperienza di visita agli standard internazionali di inclusione e innovazione. Sarà un intervento unico e inedito nel settore dell’archeologia rupestre, introducendo un nuovo percorso di visita inclusivo e partecipato, grazie a un mix di tecnologie di ultima generazione. Questo finanziamento è la conferma di una visione strategica che mira a valorizzare in maniera profonda e innovativa i tesori della nostra provincia”