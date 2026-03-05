DMO alla conquista dei turisti tedeschi

Turisti tedeschi al primo posto in Sicilia, come emerso nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Regione Siciliana all’ITB di Berlino. Numeri che si riflettono direttamente nella provincia di Trapani grazie anche ai tre collegamenti diretti della compagnia Ryanair dall’aeroporto di Trapani Birgi: Baden Baden, Düsseldorf e Saarbrücken (che partirà dal 30 marzo.).

Nel corso della conferenza stampa, ospitata nello spazio dell’Enit, all’interno del Padiglione Italia, la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì ha presentato la destinazione West of Sicily alla stampa di settore tedesca, con particolare attenzione alle esperienze culturali e outdoor, alle quali il mercato tedesco è molto interessato. “Ho inoltre evidenziato – afferma la presidente – come il territorio oggi sia facilmente raggiungibile grazie ai due aeroporti di Palermo e Trapani Birgi, dove Ryanair ha recentemente potenziato le frequenze dei collegamenti dalla Germania e con altre destinazioni europee, rafforzando ulteriormente l’accessibilità della nostra destinazione”.

Nel mese di marzo la DMO West of Sicily è presente a tre importanti fiere di settore. Il 3 e 4 marzo 2026 ha partecipato alla Fiera Internazionale dell’Enoturismo FINE – WineTourismExpo, a Valladolid, un importante appuntamento per i professionisti dell’enoturismo europeo. La partecipazione è nata dalla proposta de La Strada del Vino Erice, associata del Distretto. E dopo l’ITB di Berlino che si concluderà oggi, la DMO sarà presente in Spagna al B-Travel, in programma dal 20 al 22 marzo alla Fira Barcellona.