Santa Margherita di Belìce punta sul Festival del Gattopardo

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione del Comune di Santa Margherita di Belìce alla BIT26 all’interno dello spazio espositivo del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Nel corso delle tre giornate, l’Amministrazione comunale ha avuto l’opportunità di presentare a una platea nazionale e internazionale di operatori, buyer e professionisti del settore turistico il modello di sviluppo culturale e territoriale della città, fondato su identità, patrimonio storico, eventi di qualità e promozione integrata.

Particolare attenzione è stata dedicata al Festival del Gattopardo – Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, giunto alla XXI edizione e in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, con la serata clou di conferimento del Premio il 1° agosto, inserito tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana e nella Rete dei Festival Letterari italiani.

Nel corso della conferenza stampa della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, alla quale ha preso parte l’assessore al Turismo e Promozione Territoriale Deborah Ciaccio, è stata inoltre illustrata l’offerta culturale permanente di Santa Margherita di Belìce, che comprende il Palazzo Filangeri Cutò (inserito nel REIS – Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana), il Museo del Gattopardo, il Museo della Memoria, le ville storiche e i giardini.

“La partecipazione alla BIT – ha sottolineato Deborah Ciaccio – rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il posizionamento di Santa Margherita di Belìce come destinazione culturale nel panorama turistico regionale e nazionale. La cultura, la letteratura e la memoria sono oggi strumenti concreti di sviluppo economico e sociale per le nostre comunità”.

Soddisfazione anche per l’attenzione riservata alle politiche di rete e alla collaborazione territoriale, che confermano il ruolo del Distretto Valle dei Templi come piattaforma di promozione unitaria e coordinata dell’offerta turistica dell’area.