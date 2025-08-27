Tre giorni alla scoperta di Balestrate capitale della frutta tropicale

Per tutti gli appassionati di frutta tropicale, da oggi, mercoledì 27, a domenica 31 agosto a Balestrate torna l’appuntamento che ha reso il borgo marinaro in provincia di Palermo, capitale del mango (e non solo).

Torna infatti per la quinta edizione “Tropicalia- Le Vie del Mango”, l’evento promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, che questa volta ha deciso di alzare l’asticella e coinvolgere tutte le realtà produttive locali dedite, oltre che alla produzione del mango, anche ad altri frutti tropicali che qui sembrano aver trovato il proprio habitat naturale.

Nel corso della manifestazione sono infatti previste degustazioni di prodotti trasformati a cura della Pro Loco e di mango fresco a cura dei produttori Il Filo Tropicale, Muzzikato e Talia e il live cooking di Giusina in Cucina, il 29 agosto dalle 19. In programma anche due masterclass, il 30 agosto alle 19.30 (Tropicali da bere) e alle 21 (Dolci tropicali). Per iscriversi, ecco il link: https://forms.gle/QTzBDcaEaXqT3Kaq9

“Con Tropicalia – Le vie del mango Balestrate si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto – racconta il sindaco Vito Rizzo – dove colori, profumi e sapori raccontano la magia di un territorio che sa innovare senza dimenticare le proprie radici. È un evento che non solo celebra il mango, frutto ormai simbolo di una Sicilia sorprendente e contemporanea, ma che diventa anche occasione di incontro, festa e partecipazione Vogliamo che cittadini, turisti e curiosi vivano Balestrate in un modo nuovo: camminando tra le nostre vie animate da musica, spettacoli, degustazioni e creatività, scoprendo quanto la nostra comunità sappia essere accogliente, dinamica e visionaria”.

Il riconoscimento internazionale di Balestrate capitale del mango arriva grazie alla rigogliosa produzione di frutta tropicale concentrata soprattutto lungo la fascia costiera. A consacrare il borgo marinaro come capitale del mango, il lavoro svolto dal 2023 dalla cooperativa Terre delle Balestrate. Qui gli abitanti hanno messo a sistema le diverse competenze per dare un prezioso contributo alla comunità. Grazie a questo circuito è possibile conoscere le aziende del territorio e visitare i campi di mango per apprendere tecniche e segreti della coltivazione e assaggiare il prodotto direttamente raccolto dall’albero, un’esperienza davvero unica e molto interessante.

In questi anni oltre al frutto sono nati molti trasformati dal mango di Balestrate come succhi, miele, composte. Dall’essenza del mango di Balestrate sono stati inoltre realizzati dei saponi totalmente naturali da utilizzare anche come regalo per bomboniere originale. Ma non è tutto. Infatti, accanto al mango sono coltivati altri frutti tropicali come avocado, papaya, annona, finger lime, guava, chocolate fruit, anche se al momento si tratta di piccole produzioni.

Per aggiungere un tocco ancora più divertente alla manifestazione dedicata alla frutta tropicale, il 31 agosto si svolgerà in contemporanea anche il Carnevale estivo organizzato dall’associazione III Millennio.

IL PROGRAMMA

Il 27 e 28 agosto: visite nei campi a cura della coop Terre delle Balestrate

29 AGOSTO – Piazza Evola

Ore 18: Convegno “Sicilia tropicale e nuove opportunità di sviluppo” a cura dell’Università di Palermo – In aula consiliare, via Roma

Ore 19: Cooking show di Giusina in Cucina

Ore 20: Musica e degustazione prodotti trasformati a cura della Pro Loco e di mango fresco a cura dei produttori Il Filo Tropicale, Muzzikato e Talia.

30 AGOSTO

Ore 19.30: Masterclass “Tropicali da bere” e alle 21 “Dolci Tropicali”, a cura del progetto Tech4Bev, Unipa e Idimed

Ore 21.15: Musica itinerante con gli Ottoni animati

31 AGOSTO

Ore 18: Il Carnevale d’estate, parata a cura dell’associazione III Milennio