Naar invita adv e partner esteri al Club Med Cefalù

Dopo le tappe di Napoli e Galzignano Terme, il roadshow “Skill Up! with NAAR 2026” ha fatto tappa in Sicilia con una speciale SEA EDITION, che si è svolta dal 17 al 19 maggio presso il Club Med Cefalù. Nel corso di questa tappa speciale del workshop, gli agenti di viaggio partecipanti hanno incontrato importanti realtà internazionali del turismo attraverso sessioni plenarie ed incontri one-to-one di approfondimento.

Il workshop Skill Up! di NAAR Bespoke Travel nasce infatti con l’obiettivo di creare occasioni concrete di aggiornamento professionale, networking e confronto diretto tra distribuzione e partner del settore turistico, all’interno di un format dinamico e fortemente orientato alla relazione.

Il format “Skill Up! with NAAR” è strutturato per consentire a tutti i partecipanti di confrontarsi con ciascun partner, provider di prodotti, destinazioni e servizi, approfondendo novità di prodotto, trend di mercato, servizi e opportunità commerciali. Accanto ai momenti formativi, il programma include anche occasioni di networking informale e attività esperienziali, in linea con la filosofia Bespoke Travel di NAAR, orientata alla costruzione di esperienze di viaggio curate e personalizzate.

Il Club Med Cefalù, che ha ospitato questa speciale SEA EDITION, ha rappresentato una cornice particolarmente coerente con la filosofia esperienziale di NAAR. Affacciato sulla costa siciliana e immerso in un contesto naturale unico, il Resort ha offerto ai partecipanti non solo spazi dedicati alla formazione e al networking, ma anche la possibilità di vivere direttamente l’atmosfera e i servizi di un Resort Exclusive Collection.

La tappa di Cefalù, articolata su due giorni e mezzo, ha previsto infatti anche momenti di intrattenimento e attività organizzate dal Resort, pensati per favorire la relazione informale tra partner e agenti di viaggio e per far sperimentare in prima persona il valore dell’esperienza Club Med: dai momenti conviviali ai format serali a tema, fino alle attività leisure e agli spazi dedicati al relax, in un equilibrio tra aggiornamento professionale ed esperienza di soggiorno.

“Skill Up! rappresenta per noi molto più di un workshop: è un’occasione concreta per creare relazione, ascolto e confronto insieme alla nostre migliori agenzie di viaggio e fornitori partners – commenta Luca Battifora, General Manager di NAAR -. La grande partecipazione registrata in tutte le tappe conferma quanto il mercato senta oggi il bisogno di esperienze condivise, relazioni solide e strumenti concreti per affrontare un settore in continua evoluzione. Ringrazio Club Med, brand leader a livello globale di cui siamo distributori per il mercato italiano, per essere con noi in queta edizione Skill Up! ospitando l’evento nella struttura di Cefalù. La partnership tra le nostre realtà è fortemente consolidata e rende oggi NAAR uno dei Tour Operator di riferimento per il prodotto Club Med sul mercato italiano, soprattutto grazie alla connessione XML dedicata che garantisce disponibilità e pricing aggiornati in tempo reale”.

“Siamo lieti di aver ospitato presso il Club Med Cefalù una tappa del roadshow Skill Up! NAAR 2026, offrendo alle agenzie l’opportunità di vivere in prima persona la nostra filosofia di ‘Premium All Inclusive’ – ha commentato Rabeea Ansari, Managing Director Club Med Sud Europa e Mercati Emergenti -. In Italia, il Resort di Cefalù è affiancato dal Club Med Pragelato Sestriere, che riapre per la stagione estiva riportando al centro un modo autentico di vivere la montagna ed ampliando la propria offerta con servizi dog-friendly. Sul lungo raggio, resort iconici nelle Antille Francesi, Repubblica Dominicana e Indonesia si inseriscono perfettamente negli itinerari tailor-made di NAAR, all’insegna del comfort e di standard elevati. Con 75 anni di storia e una presenza globale di circa 60 Resort, condividiamo con NAAR l’obiettivo di offrire ai viaggiatori italiani esperienze di alto livello, curate in ogni dettaglio”.