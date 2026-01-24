A19 chiude per due giorni tra Caltanissetta ed Enna

Nelle notti del 29 e 30 gennaio, nella fascia oraria 22-6, sarà necessaria la chiusura di un tratto dell’autostrada A19 Palermo–Catania, tra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna.

La chiusura è indispensabile per consentire la demolizione dell’impalcato n. 60 del by-pass, in totale sicurezza per gli utenti della strada e per il personale di cantiere.

Durante le ore di chiusura sarà obbligatoria l’uscita dall’A19 allo svincolo di Caltanissetta (km 103,500).

Il percorso alternativo prevede:

SS640

SS626

SS122

SS117 Bis

Da qui si potrà rientrare in autostrada allo svincolo di Enna (km 119,500).

Con questo intervento si conclude la demolizione di tutte le 76 campate del viadotto Morello, lungo oltre 5 km, per un investimento complessivo di 107 milioni di euro. Prosegue intanto l’assemblaggio delle strutture in acciaio del nuovo viadotto, il cui varo inizierà già da febbraio.

I lavori procedono secondo cronoprogramma: entro fine anno sarà completata gran parte del nuovo viadotto, per circa 2.800 metri completamente ammodernati.