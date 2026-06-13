Ancora lavori sui binari, bus al posto dei treni: leggi dove

Prosegue la rimodulazione dell’offerta del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sulle linee Palermo-Agrigento, Palermo-Catania, Roccapalumba-Caltanissetta e Caltanissetta-Agrigento per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria.

Da domenica 14 giugno, per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, l’offerta del Regionale prevede l’istituzione di un servizio con bus con collegamenti tra Agrigento Centrale e Palermo Centrale, Agrigento Centrale e Termini Imerese, Termini Imerese e Cerda/Montemaggiore-Belsito, Palermo Centrale/Bagheria e Cerda/Montemaggiore Belsito, tra Caltanissetta e Agrigento Centrale, tra Roccapalumba-Alia e Caltanissetta e tra Palermo Centrale e Caltanissetta.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici, né di monopattini elettrici; non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.