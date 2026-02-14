Ast rinnova la flotta, al via gara per acquistare 80 bus

L’Azienda siciliana trasporti ha avviato una nuova procedura di gara per l’acquisto di 80 autobus. La gara rientra nell’ambito del programma di rinnovo del parco aziendale, l’obiettivo è rafforzare e modernizzare il servizio di trasporto pubblico regionale. L’investimento complessivo è di circa 8 milioni di euro.

La gara resterà aperta fino al 5 marzo 2026, termine entro il quale gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie offerte.

“L’operazione si inserisce nel più ampio piano di rilancio aziendale orientato a rafforzare la mobilità pubblica regionale – dice il presidente di Ast, Luigi Genovese – Proseguiamo concretamente nel percorso di rinnovamento della flotta aziendale, per un servizio di trasporto pubblico capace di rispondere in modo efficace alle esigenze degli utenti”.

La gara prevede l’acquisto di autobus extraurbani usati Euro VI, alimentati a gasolio, di circa 12 metri, destinati al potenziamento dei collegamenti regionali e al progressivo aggiornamento dei mezzi attualmente in servizio. Gli autobus saranno acquisiti attraverso quattro lotti: il primo prevede 35 mezzi, il secondo 10, il terzo 4 e il quarto 31.