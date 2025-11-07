FlixBus potenzia i collegamenti nell’agrigentino

In vista delle festività natalizie, FlixBus rafforza il servizio in provincia di Agrigento. Il potenziamento riguarderà sia il capoluogo di provincia sia le città di Canicattì e Favara. Da lunedì 15 dicembre, gli autobus verdi di FlixBus collegheranno ogni giorno Agrigento, Canicattì e Favara con Roma, Napoli e Villa San Giovanni.

In particolare, l’innalzamento sulla frequenza dei collegamenti con Roma permetterà ai fuorisede che studiano o lavorano nella Capitale di scegliere fra più soluzioni per rientrare in famiglia per le feste. I passeggeri potranno viaggiare comodamente in notturna, imbarcandosi dalla stazione di Roma Tiburtina alle 20:10 e raggiungendo Canicattì alle 10:15, Favara alle 10:45 e Agrigento alle 11:00.

Sempre da dicembre, FlixBus aumenterà anche la frequenza sui collegamenti operativi tra Agrigento e altre grandi città della Sicilia centrale e orientale. Catania, Caltanissetta, Enna e Messina saranno collegate 12 volte a settimana, e così anche l’aeroporto di Catania, che si potrà raggiungere ogni giorno la mattina presto in poco più di due ore e mezza.