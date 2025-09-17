Modifiche ai treni per lavori alla stazione di Messina

Proseguono gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per la manutenzione del Ponte Zaera, nella stazione di Messina Centrale. Dopo una prima fase, fra maggio e giugno, i lavori proseguiranno dal 17 al 23 settembre e dal 10 al 13 ottobre.

Durante la seconda delle tre fasi in programma, sono previste attività di manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume Zaera, con lo smontaggio delle vecchie travate e il riposizionamento delle nuove, nonché l’adeguamento sismico delle sottostrutture.

L’intervento, suddiviso per fasi, vede impegnate circa 40 maestranze di RFI e delle imprese appaltatrici, per un investimento di circa 2 milioni di euro.

Per consentire l’operatività dei cantieri, alcuni treni sulla linea Messina-Palermo, sulla relazione Messina-Giampilieri e sulla linea Messina-Catania subiranno variazioni d’orario e cancellazioni; previsto un servizio bus.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.