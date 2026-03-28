Sicilia Express, da oggi biglietti in vendita per il treno di Pasqua

Parte oggi, sabato 28 marzo, alle 11,30, la vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro di quanti vivono al nord, in occasione del prossimo periodo festivo.

La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa; il ritorno è programmato per il successivo 7 aprile. I biglietti si potranno acquistare sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani. Il costo parte da 29,90 euro, secondo la tipologia dei posti.

Nei giorni scorsi, la giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153 mila euro di fondi del bilancio della Regione.

“Il Sicilia Express – dice il presidente Renato Schifani – è un’opportunità, per centinaia di nostri concittadini, per tornare nell’Isola per le vacanze pasquali. Il convoglio si aggiunge alla pianificazione ferroviaria ordinaria, è un treno speciale promosso dalla Regione e pensato per quanti avrebbero dovuto rinunciare al viaggio per l’indisponibilità di posti sugli altri vettori, inclusi gli aerei, o perché i prezzi erano troppo alti”.

“Il governo Schifani – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – conferma l’impegno per garantire il pieno diritto alla mobilità dei siciliani, con iniziative per calmierare gli effetti speculativi che innescano una spirale dei prezzi verso l’alto. Ci conforta la risposta favorevole che ottengono i treni speciali organizzati dalla Regione nei periodi delle feste e l’impatto del contributo contro il caro-voli voluto dal governo Schifani e ormai divenuto strutturale”.