Al Mediterraneo Palace di Ragusa tutto pronto per il Travelexpo Roadshow

A Catania è iniziato il via vai degli agenti di viaggio per la prima tappa del Travelexpo Roadshow in Sicilia: gli operatori saranno presenti sino alle 15.30 di oggi al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center.

Subito dopo il gruppo si sposterà a Ragusa: domani, mercoledì 3 dicembre, il Mediterraneo Palace della città iblea ospiterà agenti di viaggio e i seguenti espositori: Air Arabia, Azemar, Bahamas, Bismillah Travel, Blu Hotels, Boscolo, Caronte e Tourist/Siremar, Gran Canaria, Grecia, Grimaldi Lines, Italcamel, Ixpira, KappaViaggi, Msc Crociere, Royal Air Maroc, Spencer e Carter-Clikki, Tenerife, TravelFriends, TripLab, Visit Brusseles, Volonline e Yanolia Go Global.

Sia a Catania che a Ragusa, gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare, ma anche conoscere tutte le opportunità offerte da ETIC-EcoTurismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, che sta per debuttare online.