Travelexpo Roadshow invita gli adv allo Sheraton Catania

Catania sarà la prima delle 4 tappe siciliane del Travelexpo Roadshow sull’Isola: le agenzie di viaggio della Sicilia orientale sono invitate a partecipare al workshop in programma domani, martedì 2 dicembre, al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center. La fascia oraria di apertura è dalle 11.30 alle le 15.30 con la possibilità di usufruire del lunch offerto dall’organizzazione.

Particolarmente ricco il parterre degli espositori presenti a Catania: Air Arabia, AVTour, Azemar, Blu Hotels, Boscolo, Caronte e Tourist/Siremar, Gran Canaria, Grecia, Grimaldi Lines, Italcamel, Ixpira, KappaViaggi, Msc Crociere, Royal Air Maroc, Spencer e Carter-Clikki, Tenerife, TravelFriends, TripLab, Visit Brusseles, Volonline, Volotea e Yanolia Go Global.

Questo il calendario delle altre tappe previste: mercoledì 3 dicembre al Mediterraneo Palace di Ragusa; giovedì 4 dicembre al Grand Hotel Mosè di Agrigento; venerdì 5 dicembre gran finale a Palermo, al Grand Hotel Wagner. Gli appuntamenti sono, come sempre, a ingresso gratuito e sono riservati agli agenti di viaggio.

Nella stessa occasione, gli agenti di viaggo potranno sottoscrivere il Manifesto sulla Civiltà del Viaggio, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole per diffondere un diverso modo di viaggiare, ma anche conoscere tutte le opportunità offerte da ETIC-EcoTurismo in Comune, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, che sta per debuttare online.