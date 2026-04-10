A Travelexpo debutta il format Pecha Kucha: il programma di sabato

Non solo seminari ma anche due Open Forum nella secondo giornata di Travelexpo: sabato 11 aprile il primo appuntamento da segnare in agenda è alle 9.45 con “Il turismo è cambiato: strumenti e opportunità per affrontare le novità del mercato – Digitalizzare non è mai stato così accessibile grazie al Tourism Digital Hub” a cura di ISNART e Camera di Commercio di Palermo ed Enna con il suo Punto Impresa Digitale.

Tra i relatori Massimiliano Lombardo, componente di Giunta CCIAA PAEN e vicepresidente Legacoop Sicilia; Filomena Bilancio, direttore generale della Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica del Ministero del Turismo; Carola d’Agostino, project manager Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali di ISNART ScpA; Daniele Donnici, consulente esperto di ISNART ScpA. L’incontro sarà introdotto e moderato da Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com

A seguire, alle 11, è previsto il debutto dell’inedito format di presentazione Pecha Kucha, basato sulla regola “20×20”: 20 slide visualizzate per 20 secondi ciascuna, per un totale di 6 minuti e 40 secondi, in occasione dell’Open Forum “La civiltà del viaggio tra affermazione e realtà” e vedrà protagonisti, sotto il cappello di ETIC Academy, sette relatori.

Si tratta di Sandro Billi, economista ed esperto in Destination Marketing; Laura Lo Mascolo, CEO & founder Interludehotels; Marco Sajeva, ingegnere, CEO e founder di BeMyGuest; Saverio Panzica, docente di legislazione turistica; Ignazio Callogero, presidente AIPTOC, Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Qualità; Francesco Passantino, consulente informatico di Logos srl Comunicazione e Immagine; Federico Lima, founder di Travelino; e Giovanni Dimauro, direttore generale ITS Academy Fondazione Archimede.

Altro momento centrale della giornata di sabato sarà l’Open Forum dal titolo “La grande alleanza per una comune strategia di marketing” che dalle 15 alle 18 vedrà alternarsi ai microfoni i vertici delle associazioni di categoria siciliane. A confronto con Margherita Rizza, appena nominata direttore generale dell’assessorato regionale al Turismo, saranno infatti Gianluca Glorioso presidente Fiavet Sicilia; Anna Maria Ulisse presidente Assoviaggi; Massimo Ruggieri delegato Maavi; Rosa Di Stefano presidente Federalberghi Palermo; Vicio Sole presidente Assoturismo; Marco Mineo presidente Asshotel; Alberto Costa presidente Confare; e Antonio Cottone, presidente Fipe. Sul palco anche Gianfranco Battisti amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo; e Luigi Crispino, presidente Aerolinee Siciliane, la nuovissima compagnia aerea che si prepara a debuttare sulle tratte da Palermo e Catania per Milano Bergamo, ed altri ancora proprio nello spirito dell’Open Forum.

Tutti i seminari e i convegni saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Travelnostop.com.