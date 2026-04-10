Amata tiene a battesimo il lancio di Etic a Travelexpo

ETIC-Ecoturismo in Comune è ufficialmente online su etic.travelnostop.com. Dopo mesi di lavoro, anteprime e il coinvolgimento dei comuni, la nuovissima piattaforma digitale interattiva, disponibile in italiano e in inglese, debutta sul web. E lo fa contestualmente alla giornata inaugurale di Travelexpo, venerdì 10 aprile.

La Borsa Globale dei Turismi, giunta alla sua ventottesima edizione, ha voluto rilanciare, prima fra tutti, il tema, ormai indifferibile, dell’allungamento delle stagionalità turistiche accanto alla valorizzazione dei territori, anche di quelli impropriamente definiti minori.

Una mission condivisa dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ha partecipato in videocollegamento alla cerimonia di apertura di Travelexpo. “Delocalizzazione e destagionalizzazione – ha sottolineato Amata – sono le parole chiave delle misure che stiamo attuando per frenare lo spopolamento dei comuni siciliani. In tale senso, si inserisce l’accordo con la Logos sulla piattaforma Etic. Noi intanto stiamo continuando a lavorare perchè il flusso turistico si sposti dappertutto non solo nelle solite città turistiche siciliane, grazie al patrimonio e ai tesori nascosti anche nei piccoli borghi, che abbiamo il dovere di rendere visibili agli occhi dei tanti visitatori che vengono in Sicilia. Sul fronte della digitalizzazione dei territori è online il geoportale realizzato dall’Osservatorio turistico regionale che si affianca alla piattaforma che elabora dati qualitativi che usiamo per capire le scelte dei turisti che arrivano in Sicilia e quindi per migliorare l’offerta e capire dove agire e quali località valorizzare”.

“Con Etic abbiamo realizzato un sistema performante per valorizzare i territori, affiancare le amministrazioni comunali e favorire le esigenze dei turisti e dei potenziali investitori – ha spiegato Toti Piscopo, CEO della Logos srl Comunicazione e Immagine -. Ma si tratta di un punto di partenza, in quanto la piattaforma, grazie alla sua forte struttura tecnica, è work in progress consentendo l’inserimento di nuove funzioni, nuovi elementi grafici ed informazioni di servizio in una logica di condivisione in linea con un modello di turismo sostenibile e innovativo. Infatti, Etic vuole essere uno strumento di affiancamento e supporto alle amministrazioni interessate a favorire il decoro delle rispettive comunità e il processo di rigenerazione urbana dei comuni”.

“Per aumentare le presenze a Palermo – ha osservato Alessandro Anello, assessore al Turismo del Comune di Palermo – dobbiamo lavorare sulle infrastrutture, e come Comune siamo partiti da porto e aeroporto: in termini di vision futura entrambi hanno un ruolo fondamentale e stanno svolgendo un ruolo eccezionale per la promozione turistica del territorio. Non solo l’aeroporto sta facendo risultati record ma anche il porto ha registrato un milione di crocieristi. Inoltre, abbiamo promosso un tavolo con tutte le associazioni di categoria. Grazie al notevole aumento della tassa di soggiorno stiamo individuando linee di promozione necessarie per aumentare flussi turistici e allungare la stagione in periodi che storicamente non hanno interessato la città. E già ora, l’allungamento delle stagjionalità turistiche lo abbiamo toccato con mano, la stagione è partita a fine marzo con presenze importanti su tutta la provincia. Adesso stiamo cercando di programmare, al contrario di quanto si faceva prima, stilando un calendario delle manifestazioni turistico sportive del 2026 che si svolgeranno a Palermo che distribuiremo nelle fiere internazionali. Infine, stiamo tentando di diversificare i segmenti in ingresso in città: turismo alto-spendente, wedding, turismo religioso e della longevità”.

“Oggi il turista – ha aggiunto Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia – non viene più solo per vedere il monumento e ma anche per vedere come si vive, per conoscere i borghi, per vivere l’accoglienza. Noi intanto stiamo lavorando insieme con una visione collettiva, e il primo passo è la Rete dei Musei Comunali della Sicilia, che valorizza il patrimonio culturale locale riunendo oltre 200 musei in circa 100 comuni”.

“La Spagna – ha ricordato Gonzalo Ceballos Watling direttore a Roma dell’Ente Spagnolo del Turismo – ha consolidato il suo record storico nel 2025, accogliendo circa 97 milioni di visitatori stranieri, un aumento del 3,5% rispetto al 2024. La spesa turistica ha toccato quota 135 miliardi di euro, e confermando il turismo come principale motore economico del Paese. Madrid è ai vertici del turismo: è gia sede di Unwto e dal 2026 è sede anche del Wttc. Ma la Sicilia resta per noi spagnoli una delle destinazioni più appetibili grazie anche al legame storico che ci unisce”.

Infine, Salvatore Burrafato, presidente Gesap, ha ribadito l’ottimo stato di salute che sta attraversando il turismo siciliano, e l’obiettivo dei 10 milioni di passeggeri che Palermo intende conseguire entro il 2026 con i conseguenti lavori di ammodernamento dello scalo.