Hotelston: a Travelexpo focus sulla piattaforma B2B per le advo

Anche Hotelston sarà tra gli espositori della prossima edizione di Travelexpo, la borsa globale dei turismi che si svolgerà al CdsHotels Città del Mare di Terrasini dal 10 al 12 aprile. L’azienda coglierà l’occasione per incontrare agenti di viaggio e operatori del settore, presentando le funzionalità della propria piattaforma di prenotazione alberghiera B2B pensata esclusivamente per i professionisti del turismo.

Hotelston mette a disposizione del trade un sistema che consente di accedere a oltre 3,2 milioni di strutture in più di 38.000 destinazioni in tutto il mondo, con un’offerta che spazia dagli hotel economici alle strutture di lusso, passando per appartamenti, ville e altre tipologie di alloggio. La piattaforma è utilizzata da operatori turistici di oltre 40 Paesi, tra agenzie di viaggio, tour operator, wholesaler e compagnie aeree.

Tra i punti di forza del sistema figurano la rapidità delle ricerche e la disponibilità di tariffe competitive, grazie a partnership strategiche e contratti diretti con numerose strutture ricettive. Il portale consente infatti di individuare in tempo reale le migliori soluzioni di soggiorno e di accedere a un’ampia gamma di offerte, tra cui promozioni early booking e sconti last minute.

La piattaforma è inoltre operativa 24 ore su 24 e supportata da un servizio di assistenza dedicato attivo tutto l’anno, con un team multilingua che accompagna gli operatori sia nella fase di prenotazione sia nella gestione delle richieste dei clienti fino al check-out. Tra le funzionalità disponibili anche l’integrazione tramite API XML, che permette ai partner di collegare direttamente il database Hotelston ai propri sistemi di prenotazione, oltre alla possibilità di utilizzare l’interfaccia web per una gestione semplice e veloce delle prenotazioni.

Durante Travelexpo, Hotelston presenterà inoltre le diverse opzioni di pagamento messe a disposizione degli operatori – tra cui carta di credito, bonifico bancario, linea di credito o portafoglio elettronico – oltre ai servizi aggiuntivi disponibili sulla piattaforma, come i trasferimenti aeroportuali in diverse destinazioni nel mondo.

La partecipazione alla manifestazione rappresenta quindi un’importante occasione di incontro con il mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio e ampliare ulteriormente la rete di partner nel settore turistico.