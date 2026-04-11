Imprese turismo, è il momento di digitalizzare: il TDH a Travelexpo

Il digitale diventa sempre più leva fondamentale per lo sviluppo del turismo. Dall’analisi dei dati alla personalizzazione dell’offerta, fino alla gestione dei flussi, le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui i territori si raccontano e attraggono visitatori, rendendo le destinazioni più sostenibili, accessibili e competitive.

In questo scenario si inserisce il Tourism Digital Hub (TDH), la piattaforma pubblica pensata per accompagnare le imprese turistiche nella transizione digitale, nata grazie alle risorse del PNRR e frutto della collaborazione tra Ministero del Turismo e Unioncamere e, per il tramite di questa, dell’intero Sistema camerale territoriale.

“Grazie ai TDH Point attivi presso le Camere di commercio, il progetto offre supporto concreto sul territorio, lavorando su due fronti: la semplificazione amministrativa attraverso strumenti digitali e lo sviluppo delle competenze grazie ai Punti Impresa Digitale (PID), insieme a servizi come SPID e firma digitale – sottolinea Guido Barcellona, Segretario Generale CCIAA Palermo Enna – Oggi sono oltre 38.000 le imprese italiane del turismo registrate sulla piattaforma e 23 i TDH Point attivi in tutta Italia, con una presenza di imprese siciliane pari a circa il 7% del totale nazionale, di cui l’11% concentrato nelle province di Palermo ed Enna”.

“In questo contesto orientato alla crescita, il TDH Point della Camera di commercio Palermo–Enna, tra i primi ad essere attivato nel 2025, può rappresentare un presidio strategico per il territorio, rafforzando così le azioni che la Camera già pone in essere a favore dell’innovazione della filiera turistica”, commenta Alessandro Albanese, presidente della CCIAA di Palermo Enna.

In Sicilia, infatti, il settore turistico risulta particolarmente dinamico: le imprese turistiche attive sono oltre 41.000 nell’ultimo trimestre del 2025, intorno al 7% di quelle nazionali (556.350), con una consistenza rilevante nelle province di Palermo ed Enna (6.174).

“Il dato del 7% delle imprese TDH accreditate in Sicilia rispecchia il peso della regione nel panorama nazionale, dove le imprese turistiche attive rappresentano anch’esse circa il 7% del totale italiano nell’ultimo trimestre del 2025, evidenziando come la partecipazione delle imprese della filiera turistica al TDH sia proporzionale al peso reale della Sicilia nel sistema turistico nazionale, a testimonianza di come il TDH stia penetrando il tessuto imprenditoriale locale in modo equilibrato” conclude Albanese.

Di questi temi si è parlato durante il panel “Il turismo è cambiato: strumenti e opportunità per affrontare le novità del mercato. Digitalizzare non è mai stato così accessibile con il Tourism Digital Hub”, che si è svolto nel corso della seconda giornata di Travelexpo, in corso al CDS Hotels Terrasini – Città del Mare, che si conclude domenica 12 aprile.

L’incontro è stato l’occasione per approfondire strumenti e opportunità per le imprese turistiche offerte dal TDH, progetto promosso dal Ministero del Turismo e finanziato dal PNRR, in collaborazione con Unioncamere e ISNART.

Ad aprire i lavori Massimiliano Lombardo, componente di Giunta CCIAA Palermo-Enna e vicepresidente Legacoop Sicilia, che ha evidenziato il ruolo strategico del digitale per le imprese turistiche. Quindi Benedetta Rizzo, dirigente del Ministero del Turismo, ha esposto obiettivi e funzionalità del Tourism Digital Hub.

Nel corso del panel, Carola d’Agostino, project manager ISNART, ha presentato un panorama approfondito del profilo dell’offerta turistica e quindi delle imprese che hanno scelto di accreditarsi nel TDH, mentre Daniele Donnici, project manager ISNART, ha approfondito i servizi disponibili e le opportunità per migliorare competitività ed efficienza delle imprese sul canale operatori presente su Italia.it all’indirizzo https://portaleoperatori.italia.it: dal kit social ai bandi e incentivi pensati per le imprese del turismo e della cultura passando per il canale dedicato alla formazione con l’accesso diretto a percorsi formativi in collaborazione con Università, enti di formazione e associazioni specializzate.

Il Punto Impresa Digitale della CCIAA di Palermo Enna è presente a Travelexpo con un proprio stand, a disposizione delle imprese turistiche, per fornire informazioni, orientamento e servizi dedicati alla trasformazione digitale. Lo spazio rappresenta un punto di riferimento operativo per gli operatori del settore, che potranno confrontarsi direttamente con esperti, approfondire le opportunità offerte dal Tourism Digital Hub e ricevere supporto nell’adozione di strumenti e soluzioni innovative.