Rizza a Travelexpo: tra guerra e criticità la programmazione è fondamentale

13 Aprile 2026, 12:02

Prima uscita pubblica per Margherita Rizza, la nuova dirigente generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, nominata qualche giorno fa, che è intervenuta alla 28^ edizione di Travelexpo Borsa globale dei turismi, che si è svolta lo scorso weekend al CDSHotels Città del Mare di Terrasini.

Ai microfoni di Travelnostop, la neo dirigente ha dichiarato: “Travelexpo è un’occasione di fondamentale importanza perchè ho avuto l’occasione di incontrare gli addetti ai lavori, parlare con loro e rendemi conto così delle problematiche che caratterizzano il settore. Ma soprattutto iniziare ad avviare la programmazione che ovviamente dovrà essere condivisa dalla politica”.

“Il momento che stiamo vivendo ha delle innegabili criticità – ha aggiunto Rizza -: da un lato le tristi vicende del ciclone Harry, dall’altro la guerra in Medioriente. Dobbiamo sicuramente impegnarci, quindi la programmazione per i prossimi mesi diventa fondamentale per continuare sulla strada già tracciata che vede la Sicilia tra le destinazioni italiane più gettonate”.

L’intervista è disponibile sulla pagine social di Travelnostop.com.

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