Travelexpo chiama a raccolta i giornalisti-chef

I giornalisti con la passione per la cucina saranno i protagonisti della nuova edizione di Penne all’Agrodolce, che dopo qualche anno di assenza torna nella serata inaugurale di Travelexpo, venerdì 10 aprile.

L’iconico concorso gastronomico vede protagonisti i giornalisti aspiranti masterchef cimentarsi nelle cucine del CdsHotels Città del Mare di Terrasini nella preparazione di un piatto, tra antipasti, primi, secondi e dolci.

“La prima edizione si è svolta nel 2000 – ricorda Toti Piscopo – e nei diciassette anni successivi credo che questo concorso abbia contribuito a ricordare la Sicilia gastronomica ed il mondo della comunicazione che si è adoperato per valorizzarlo nelle sue diverse declinazioni ed accezioni”.

Il format non cambia ma quest’anno vedrà una madrina d’eccezione: Giusi Battaglia, nota al pubblico televisivo nazionale come Giusina in Cucina, infatti, presiederà la giuria tecnica, composta da chef professionisti, che valuterà i giornalisti-cuochi per un giorno.

La giuria popolare, invece, sarà composta da espositori e ospiti di Travelexpo. Le due giurie non dovranno solo valutare il gusto ma anche la presentazione e l’originalità della portata. Ma gli aspiranti masterchef saranno seguiti dallo chef Giovanni Piscopo e dal maître Gianfranco Balsamo che li guideranno passo passo nella preparazione del piatto alla scoperta di un dietro le quinte sorprendente.

Durante la serata, realizzata con il patrocinio dell’Associazione Siciliana della Stampa e della Federazione Editori Digitali, a Giusina Battaglia verrà consegnata la targa di Magnifico del Turismo 2025 che non ha potuto ritirare nel corso della premiazione, svoltasi nell’ambito della Giornata Mondiale del Turismo del 27 settembre 2025.

Dunque, tutti i giornalisti siciliani che per un giorno intendono mettere da parte taccuini, microfoni e smartphone e sfidarsi armeggiando mestoli e padelle possono partecipare a Penne all’Agrodolce.

L’iscrizione, come sempre è gratuita ed è riservata agli operatori dell’informazione (giornalisti, pubblicisti, praticanti e iscritti alle facoltà universitarie per le qualifiche ai vari settori della comunicazione). Basta compilare il modulo entro e non oltre il 28 marzo 2026 su https://www.travelexpo.it/penne-agrodolce.

Nella foto la finale del 2023 con i giornalisti Salvo Messina, Nadia La Malfa, Marco Volpe, Michele Sardo, Federica Terrana, Serafina Aiello, Silvia Donnini, Luigi Ialuna. Con loro la giuria di professionisti, formata dagli chef Rosario Seidita, presidente regionale dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani; Mario Puccio, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo Jack Bruno, Decano degli Chef.