Tutto pronto per Travelexpo: il programma della prima giornata

Si apre, com’è ormai consuetudine, venerdì mattina, domani 10 aprile, la XXVIII edizione di Travelexpo al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, con l’avvio del salone espositivo e i primi momenti di incontro tra operatori subito dopo la cerimonia di inaugurazione con Toti Piscopo che presenterà la nuova e inedita piattaforma di governance digitale ETIC – Eco Turismo in Comune.

All’apertura hanno assicurato la propria presenza Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana; Roberto Lagalla sindaco di Palermo; Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini; Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia; Gonzalo Ceballos Watling direttore a Roma dell’Ente Spagnolo del Turismo (Espana); Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria; Gianfranco Battisti, ad Gesap; Gianluca Manenti presidente Confcommercio Sicilia; Vittorio Messina, presidente Confesercenti Sicilia.

Nel pomeriggio di domani, venerdì 10 aprile, alle 17 la Sala Morgante ospiterà il seminario della FED Federazione Editori Digitali su “Publisher, AI e contenuti di servizio: cosa insegna il turismo all’editoria digitale – Come cambia il valore dell’informazione editoriale tra ricerca convenzionale, fiducia e nuovi modelli di ricavo”: un incontro esclusivo riservato agli editori associati, un momento di confronto operativo sui cambiamenti che stanno ridefinendo l’ecosistema editoriale: dall’impatto dell’IA e della ricerca conversazionale, fino all’evoluzione dei modelli di business e del ruolo dei contenuti di servizio con un focus sul turismo come verticale ad alta intenzione. Previsti gli interventi di Biagio Semilia presidente FED; Toti Piscopo, editore di Travelnostop.com Francesco Passantino esperto informatico e consulente della Logos srl; Ignazio Aragona, editore Sicilianews24 e Walter Gianno, giornalista digitale.

Tutti i seminari e i convegni saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Travelnostop.com.

La giornata si concluderà con la sfida ai fornelli tra sette giornalisti: Antonella Folgheretti di Radio Spazio Noi, porterà l’antipasto ‘Nel nome del padre’; Maria Mattina di Viaggi, arte e cucina proporrà lo ‘Sformatino di melanzane’; mentre Silvia Speciale di Travelnostop entrerà in gara con il ‘Fagottino di sapori dal mondo’. Quattro i piatti in gara nella sezione primi: Mariairene Savasta di RagusaOggi con le ‘Mezzelune siciliane…in terra’; Salvo Messina di Sicilia20news con ‘Calembur di pasta al pesto di pistacchi e gamberoni’; Mario Papa, direttore di Teleiblea, con il piatto ‘Sinner…già allo zafferano’; infine la freelance Silvia Donatiello con gli ‘Spaghetti all’avocado’. Dunque, 3 antipasti e 4 primi ma il dessert non mancherà: a prepararlo ci penseranno i pasticceri di Città del Mare sotto l’occhio attento del maître Gianfranco Balsamo, dello chef Giovanni Piscopo e del direttore del villaggio Dario Di Lorenzo.

I giornalisti-cuochi saranno valutati da una giuria popolare composta da espositori e ospiti di Travelexpo, e da una giuria tecnica composta da chef professionisti: Mario Puccio, docente di cucina e presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo; Rosario Seidita, presidente Regionale Unione Cuochi Siciliani; Salvatore Munacò, patron di Villa Adriana Golden Park; Gaetano Scarcella, membro della Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri. Quest’anno però ‘Penne all’agrodolce’ vedrà una madrina d’eccezione: Giusi Battaglia, nota al pubblico televisivo nazionale come Giusina in Cucina, infatti, presiederà la giuria tecnica. Le due giurie non dovranno solo valutare il gusto ma anche la presentazione e l’originalità della portata.