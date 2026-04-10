Vagotour a Travelexpo con la Preview Collection 26/27

Vagotour sceglie la vetrina di Travelexpo, che si apre oggi al CDSHotels Città del Mare di Terrasini, per svelare in anteprima la propria visione del viaggio per il prossimo biennio. Con un’esperienza di 25 anni nelle destinazioni lungo raggio, l’operatore presenta Preview Collection 2026/27, una collezione che rimette al centro la qualità del tempo e la selezione accurata del dettaglio. Un hub specialistico dedicato alle agenzie che cercano programmazione a date fisse e partenze garantite con accompagnatore italiano. Dalla Luxury alla Wilderness Collection, rende disponibili prodotti esclusivi che tutelano la marginalità del partner e l’emozione del cliente.

“Questa Preview non è solo un catalogo, ma una dichiarazione d’intenti”. La proposta B2B si concentra su itinerari d’autore che spaziano dai paradisi della Azure Collection (Mauritius, Polinesia, Messico) alle spedizioni della Wilderness Collection in Namibia e Australia. Il valore aggiunto per le agenzie partner risiede nella solidità di una programmazione a date fisse con partenze garantite e nella sicurezza di piccoli gruppi gestiti da accompagnatori in lingua italiana.

In un mercato spesso saturo, Vagotour punta sulla rarità dell’esperienza e sulla tutela della marginalità per le agenzie, offrendo un unico interlocutore esperto per viaggi di nozze e tour complessi.