Turismo slow, anche Elvira Amata cammina per la Sicilia

Prende il via domani, domenica 26 ottobre, il press tour “Sicilia a piedi e in bicicletta”, iniziativa promossa dall’<ssessorato regionale al Turismo e organizzata con Terre di mezzo Editore nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.6.2, per promuovere il turismo esperienziale e sostenibile nell’isola.

All’evento parteciperanno dodici professionisti tra giornalisti, fotografi e content creator provenienti da tutta Italia, che esploreranno la Sicilia lungo tre percorsi: sui passi dei Normanni, da Palermo a Messina, attraverso Madonie, Nebrodi e Peloritani; arte in cammino, da Caltagirone a Piazza Armerina, tra arte e spiritualità; Sicily Divide, in bici da Trapani a Catania, tra i paesaggi più autentici dell’entroterra.

Il 27 ottobre, l’assessore Elvira Amata si unirà ai partecipanti lungo il tratto Sui passi dei Normanni, tra Rometta, Villafranca Tirrena e Ponte Gallo – Colli San Rizzo. Un gesto che vuole ribadire l’impegno della Regione Siciliana nella valorizzazione dei cammini come leva di crescita economica, culturale e ambientale per le aree interne.

All’interno dello stesso progetto si terrà anche la seconda Giornata Regionale dei Cammini di Sicilia 2025, prevista per il 26 ottobre, realizzata con il supporto del Coordinamento regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia e del CAI Sicilia. Dopo il successo dell’edizione di aprile, l’iniziativa coinvolgerà oltre 25 associazioni locali, che proporranno escursioni, trekking, camminate tematiche, incontri e mostre in tutta l’isola.