In Sicilia il Natale ormai è quasi come una seconda ‘alta stagione’

Natale e in generale le vacanze di fine anno si confermano anche quest’anno un momento strategico per il turismo in Sicilia, con flussi in crescita soprattutto nelle città d’arte e nei borghi. Le festività di fine anno rappresentano ormai una seconda “alta stagione”, trainata da eventi diffusi, tradizioni religiose radicate e da un clima mite che continua ad attrarre visitatori dal resto d’Italia e dall’estero.

Secondo le indicazioni provenienti dagli operatori del settore e dalle istituzioni regionali, Palermo, Catania, Siracusa e Messina registrano buoni livelli di occupazione alberghiera, in particolare nei weekend che precedono il Natale e tra Capodanno e l’Epifania. Positivi anche i dati relativi agli aeroporti siciliani, con un incremento dei movimenti legati sia al turismo leisure sia ai rientri dei siciliani residenti fuori regione.

In questo contesto festivo, il Sicilia Express è stato per il secondo anno consecutivo il cosiddetto “pannicello caldo” voluto dalla Regione per consentire ai siciliani che vivono al di fuori della regione di raggiungere i propri affetti senza gravare eccessivamente sui costi di viaggio.

E sempre a proposito di trasporti, sotto l’albero di Natale l’aeroporto di Comiso trova le risorse per nuove tratte di continuità territoriale: il Consiglio dei ministri ha infatti deciso di non impugnare la legge di variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (n. 31 del 22 ottobre 2025), tra cui appunto le risorse verso l’aeroporto di Comiso (articolo 19).

Nel complesso, il Natale si conferma per la Sicilia un periodo di destagionalizzazione sempre più rilevante, capace di rafforzare l’attrattività dell’isola anche al di fuori dei mesi estivi.

A tutti i nostri lettori l’augurio di trascorrere con serenità e armonia il periodo festivo. Che siano giorni di gioia, pace e ispirazione inseguendo nuovi orizzonti da esplorare. Buon Natale!