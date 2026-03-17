Lo spopolamento fa paura in Sicilia: riguarda il 70% dei comuni

Il fenomeno dello spopolamento colpisce in maniera significativa ampie porzioni del territorio siciliano. Secondo le stime più citate negli studi sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), nell’Isola il problema riguarda circa 291 comuni su 391 considerati nelle aree interne, cioè territori più distanti dai servizi e con forte declino demografico.

Dunque, oltre il 70% dei comuni siciliani è coinvolto dal fenomeno che però non colpisce tutte le province allo stesso modo: è molto più forte nelle aree interne e montane rispetto alle zone costiere e alle città principali.

Secondo analisi basate su dati demografici recenti (Istat e studi regionali), le province con il calo più forte della popolazione negli ultimi anni sono:

Enna circa -4,6% di popolazione

Caltanissetta circa –3,9%

Agrigento circa –3,5%

Messina circa –3%

Palermo circa –2,2%

Trapani circa –2,1%

Siracusa circa –1,7%

Le province con impatto minore sono: Catania (calo molto ridotto) e Ragusa (addirittura crescita demografica in alcuni anni). In generale, l’entroterra (Enna, Caltanissetta, parte di Agrigento e Messina) è l’area più vulnerabile allo spopolamento. I comuni più a rischio hanno quasi sempre queste caratteristiche: meno di 5.000 abitanti, localizzati in zone montane o interne, forte emigrazione giovanile e popolazione molto anziana.

Alcuni comuni simbolo del fenomeno spopolamento si trovano nei Nebrodi, sulle Madonie o sui Sicani e nell’entroterra nisseno. Il fenomeno riguarda soprattutto piccoli borghi montani lontani da servizi, lavoro e università. Molti di questi comuni hanno perso dal 20% al 50% della popolazione negli ultimi decenni.

Ecco la classifica

Provincia di Enna

Regalbuto, Leonforte, Nicosia, Troina, Sperlinga

Provincia di Caltanissetta

Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno, Montedoro

Provincia di Agrigento

Bivona, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisquina, Burgio

Provincia di Messina (Nebrodi)

San Fratello, Ucria, Novara di Sicilia e Castroreale

Provincia di Palermo (Madonie e Sicani)

Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa e Palazzo Adriano