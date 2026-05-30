ADI Sicilia celebra i riconoscimenti al XXIX Premio Compasso d’Oro

La Sicilia protagonista alla XXIX edizione del Premio Compasso d’Oro ADI, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato al design, la cui cerimonia di premiazione si è svolta il 22 maggio all’ADI Design Museum di Milano.

Tra i progetti premiati spicca ‘Orografie’, fondato dalla siciliana Giorgia Bartolini insieme a ‘Trespolo’ del designer Giulio Iacchetti, che ha conquistato il Compasso d’Oro ADI grazie a una proposta capace di coniugare innovazione, inclusione e nuove modalità dell’abitare contemporaneo. Il prodotto, uno sgabello-tavolino multifunzionale, è stato apprezzato per il suo approccio relazionale e aperto ai temi dell’accoglienza e della diversità.

Riconoscimento anche per ‘Emersivi’, progetto promosso da Orografie con la direzione artistica di Vincenzo Castellana, che ha ottenuto la Menzione d’Onore Compasso d’Oro ADI per il valore culturale e formativo dei suoi laboratori dedicati al design e alla partecipazione.

Grande soddisfazione è stata espressa da ADI Sicilia. “Si tratta del secondo Compasso d’Oro assegnato in Sicilia, ma del primo conferito a un’azienda che ha dimostrato come anche nella nostra regione sia possibile sviluppare produzioni in serie di alto profilo capaci di competere sul mercato internazionale”, ha dichiarato la presidente Annalisa Spadola, sottolineando inoltre l’importanza dell’investimento sui giovani attraverso il progetto “Emersivi”.

L’edizione 2026 del Premio Compasso d’Oro ha confermato il ruolo del design come strumento culturale e sociale in grado di interpretare le trasformazioni contemporanee, mettendo in relazione innovazione, sostenibilità, ricerca e qualità della vita.

La mostra dedicata ai progetti candidati resterà visitabile fino al 4 giugno 2026 all’ADI Design Museum di Milano.