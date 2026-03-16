Santanchè ritorna sulla destagionalizzazione turistica

16 Marzo 2026, 11:50

“Abbiamo bisogno di destagionalizzare, di avere il turismo dodici mesi all’anno e per questo, bisogna creare l’offerta. Destagionalizzare significa anche stabilizzare i nostri lavoratori”. La ministra del Turismo Daniela Santanchè, dal Casinò di Sanremo dove si è svolto il forum dei paesi Bandiera Arancione, ha annunciato una delle strategie fondamentali di rilancio del comparto, ovvero rendere il Paese appetibile tutto l’anno e non solo per la stagione estiva.

“Il 75% degli stranieri che viene nella nostra nazione – ha aggiunto – sta sul 4% del territorio nazionale. Quindi io credo che sia un’ottima notizia, perché abbiamo il 96% del territorio nazionale, dove possiamo investire in cifre. Nel turismo, infatti, è l’offerta che fa la domanda non il contrario e abbiamo davvero tantissime destinazioni da promuovere”.

“Dobbiamo essere una nazione di qualità e non di quantità – ha detto la ministra -. Non dobbiamo andare in crash con le comunità locali, le quali non devono vedere il turismo come qualcosa di fastidioso, che porta via e non lascia niente. Non abbiamo bisogno di un turismo predatorio, ma di qualità che lascia risorse nelle nostre comunità”.

daniela santanchèdestagionalizzazione Cronaca
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