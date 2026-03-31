Il nuovo ministro del turismo atteso dopo Pasqua
31 Marzo 2026, 12:00
ANSA / FEDERICO PERRUOLO
Dovrebbe arrivare dopo Pasqua la nomina del nuovo ministro del Turismo. La premier Giorgia Meloni non avrebbe ancora sciolto la riserva sulla sostituzione di Daniela Santanché, ferma restando la volontà di non andare a un vero rimpasto che porti a un Meloni bis.
Intanto, imperversail totonomi. In cima c’è quello di Gianluca Caramanna che, decaduto da consigliere con le dimissioni della ministra, ha fatto pure lui un passaggio al ministero a congedarsi in attesa degli eventi. “Troppi romani” nell’esecutivo, una delle obiezioni che porta, guardando al riequilibrio geografica della compagine governativa anche a fare il nome del siciliano Salvo Sallemi, vicepresidente del gruppo al Senato. Entrambi però sono alla prima legislatura, tanto che in chiave “rappresentanza al Sud” si parla anche di un trasloco di Nello Musumeci, le cui deleghe attuali, senza portafoglio, potrebbero semplicemente essere redistribuite.
Resiste, allo stesso tempo, anche l’idea di sparigliare a chiamare in squadra Luca Zaia, che potrebbe però secondo i rumors, non ricoprire il ruolo di Santanché ma prendere il posto di Adolfo Urso, che traslocherebbe al Turismo.