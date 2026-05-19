Urso: privatizzazione scali siciliani attrarrà investimenti

Visita all’aeroporto di Catania di Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy che ha incontrato la presidente SAC Anna Quattrone e l’ad Nico Torrisi alla presenza del sindaco Enrico Trantino e del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, per un aggiornamento sistemico sul percorso di privatizzazione, ma anche sulle prospettive di crescita dei due scali e la loro funzione nello sviluppo dell’intero territorio siciliano.

Urso ha infatti sottolineato quanto gli aeroporti di Catania e Comiso rappresentino “il più importante asset strategico per lo sviluppo dell’Isola, volano di crescita per il sistema produttivo. Hanno tutte le condizioni per fare della Sicilia una piattaforma internazionale nel Mediterraneo, al servizio del turismo, dell’industria e delle produzioni agricole di eccellenza, con grandi potenzialità anche logistiche”.

“Si apre una fase nuova per consegnare alla Sicilia aeroporti più moderni e competitivi – ha aggiunto il sindaco Trantino – dove gli aeroporti di Catania e Comiso sono chiamati a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di infrastrutture strategiche per la connettività dell’Isola, per il sostegno alle imprese, per lo sviluppo turistico e per la competitività dell’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale. La procedura avviata non è solo uno step tecnico, ma un’opportunità strategica per consolidare il percorso di crescita di Sac, rafforzare la qualità dei servizi e attrarre competenze e investimenti in grado di accompagnare lo sviluppo futuro degli scali”.

“Abbiamo presentato al ministro Urso un percorso che già conosceva e che ha accompagnato istituzionalmente sin dall’avvio, un percorso storico che vede la pubblicazione della manifestazione di interesse, con scadenza entro la prima settimana di giugno, e che apre un nuovo scenario per il sistema aeroportuale del Sud Est”, ha aggiunto Nico Torrisi.

“Abbiamo avuto un incontro proficuo qui nell’aeroporto di Fantonarossa con gli amministratori dell’aeroporto e con il sindaco di Catania per l’inizio di una nuova importante decisiva fase che è quella che porterà alla privatizzazione degli aeroporti di Catania e di Comiso e mi auguro successivamente anche a quelli di Palermo e di Trapani. Una grande occasione per attrarre investimenti e quindi sviluppo nell’intero territorio”, ha quindi sottolineato il ministro Urso.

Parlando con i giornalisti a margine dell’incontro, Urso ha aggiunto come “questo aeroporto potrà essere incrementato in maniera significativa da coloro che si aggiudicheranno la gara di privatizzazione essendo a mio avviso l’aeroporto più appetibile che può maggiormente crescere nel Mediterraneo. “I soggetti che faranno le loro offerte, la cui parte prevalente deve essere quella degli investimenti che si aggiungeranno a quello che dello Stato, il governo e gli enti locali hanno messo a disposizione, sicuramente – ha concluso il ministro – avranno dei piani di sviluppo ulteriori che consentiranno di fare di questa piattaforma aeroportuale la più significativa nell’area dell’Europa mediterranea”.