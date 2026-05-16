Federalberghi, Nico Torrisi in giunta nazionale

Nico Torrisi, presidente di Federalberghi Sicilia, è stato nominato componente della giunta nazionale di Federalberghi. Contestualmente, Rosa di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, fa il suo ingresso nel consiglio direttivo nazionale di Federalberghi.

La nomina per cooptazione è arrivata giovedì 14 maggio, comunicata dal presidente degli albergatori italiani Bernabò Bocca durante i lavori del direttivo a Roma.

“Palermo e la Sicilia hanno bisogno di una rappresentanza forte, competente e credibile. Sono certo che Nico Torrisi e Rosa Di Stefano sapranno portare al livello nazionale quella conoscenza del territorio, quella sensibilità e quella capacità di visione che in questi mesi hanno contraddistinto il suo operato”, dice Mario Russo, segretario di Federalberghi Palermo e Sicilia, che evidenzia inoltre come “le presenze di Torrisi in giunta e Di Stefano nel direttivo nazionale rappresentino anche un’opportunità importante per sviluppare le istanze della Sicilia all’interno dei tavoli nazionali, dove si costruiscono le future politiche del turismo italiano”.