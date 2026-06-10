Torrisi: per Catania sarà estate molto buona, a lavoro per nuovo terminal

“Maggio è stato un mese mostruoso in termini di incremento di traffico rispetto ad anni che erano già stati incredibili dal punto di vista del successo numerico. Noi abbiamo fatto un altro 7% in più e prevediamo nel periodo estivo di crescere ancora tanto in termini di numero di passeggeri”. Così l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, ospite de ‘L’Intervista’ in onda stasera sul canale siciliano Rei Tv.

“Le nostre previsioni – ha aggiunto – sono molto molto buone. I voli per New York e per Montreal non solo stanno andando benissimo ma sono sostanzialmente quasi sempre pieni. C’è una richiesta continua. Ci sono ancora margini di crescita, soprattutto per migliorare la qualità dei servizi ai passeggeri”, ha quindi sottolineato l’ad.

Torrisi si è quindi soffermato sulla capacità dello scalo: “siamo riusciti a demolire quasi completamente il terminal Morandi. Si farà un terminal più nuovo, più grande e più adeguato rispetto alle esigenze future che consentirà agli aeroporti di Catania e Comiso di poter superare i 20 milioni di passeggeri e lo si potrà fare perché c’è una grande richiesta di poter arrivare in Sicilia. L’aeroporto di Catania è un cantiere aperto e continuerà ad esserlo. A settimane inizieranno i lavori per rifare tutti i bagni. Inizieranno inoltre i lavori per coprire integralmente il parcheggio sopraelevato con pannelli fotovoltaici che ci renderanno autonomi dal punto di vista energetico”.