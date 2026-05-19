Ecco la campagna nazionale ‘L’Italia dei borghi’

“I borghi, i cammini religiosi, i piccoli comuni a vocazione turistica e le aree interne contribuiscono al nostro Pil per oltre 5 miliardi di euro, rappresentano, dunque, un grande valore aggiunto per la nostra economia e favoriscono la sostenibilità del settore, attraverso la delocalizzazione dei flussi turistici. Il governo Meloni e il ministero del Turismo hanno investito tantissimo nella valorizzazione delle aree interne e dei 6mila splendidi borghi italiani e i numeri certificano la bontà del nostro lavoro, con un 20% in più di presenze, che si confermeranno nel periodo estivo, permettendo una diversificazione delle destinazioni turistiche a vantaggio di tutto il Paese”. Lo ha detto il deputato Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia nel corso della presentazione alla Camera della campagna nazionale di Fratelli d’Italia ‘Valorizzare l’Italia. L’Italia dei borghi, radici, turismo e sviluppo per le aree interne’.

“Le cifre stanziate dal governo – evidenzia anche il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan – possono fare la differenza nel promuovere il turismo non solo italiano ma anche straniero per dare nuova linfa alle aree interne e ai circa 6mila borghi, molti dei quali sono al di sotto dei 5mila abitanti. Portare più turisti in queste località vuole anche dire per mettere a più italiani di viverci contrastando lo spopolamento che c’è stato ormai da molti decenni”.

Per Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione FdI, “i nostri borghi rappresentano un patrimonio unico al mondo. Fratelli d’Italia ritiene che meritino di essere promossi anche attraverso i social e gli strumenti digitali, capaci oggi di far conoscere realtà straordinarie spesso meno note. Investire nel turismo significa ridare vita ai borghi e alle aree interne, valorizzando identità, socialità e qualità della vita”.