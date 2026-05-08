Staff House, 102 domande e oltre 80 mln di euro

Si è chiuso lo scorso 5 maggio con 102 domande per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 80,8 milioni di euro lo sportello per la presentazione delle istanze relative all’incentivo ‘Staff House – Titolo II’ del Ministero del Turismo ovvero il primo “piano casa dei lavoratori del settore”.

L’intervento volto a sostenere la riqualificazione degli alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo ha riscosso un successo tale che le risorse richieste eccedono di ben 26,8 milioni di euro i 54 milioni di dotazione finanziaria.

“Il successo della misura dimostra che il ministero del Turismo ha saputo intercettare e rispondere a un bisogno reale delle imprese del settore, proseguendo sulla strada giusta per sostenere la competitività e la sostenibilità del sistema turistico nazionale – ha sottolineaato il ministro Gianmarco Mazzi –. Siamo soddisfatti dell’alto tasso di partecipazione delle aziende e continuiamo a lavorare per ascoltare e soddisfare le esigenze del comparto. Anche per questo nell’ultimo piano casa varato dal Governo è stata data attenzione ai lavoratori dell’industria turistica”.

La misura, il cui valore complessivo dei piani di investimento supera i 149 milioni di euro, ha intercettato in prevalenza le piccole e medie imprese (66% delle domande) e le microimprese (22%). La distribuzione geografica evidenzia una partecipazione sull’intero territorio nazionale, con una naturale concentrazione nelle Regioni a più consolidata vocazione turistica. Il Trentino-Alto Adige si conferma la Regione più attiva, con il 25% delle domande, 39,9 milioni di euro di investimenti previsti e 21,8 milioni di agevolazioni richieste. Seguono il Veneto (13% delle istanze, 17 milioni di investimenti, 9 milioni di agevolazioni) e la Campania (11%, 16,4 milioni di investimenti, 10 milioni di contributi richiesti). Invitalia, in qualità di soggetto gestore, avvierà ora la fase di valutazione delle domande, che saranno esaminate nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso.