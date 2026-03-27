Un viaggio dentro se stessi: il founder di Solina si racconta

Un viaggio dentro se stessi che si concretizza e diventa vacanza per riscoprirsi, staccare la spina e stare meglio. È questa l’intuizione di Kevin Balistreri, 23enne palermitano che racconta a Travelnostop.com la genesi di Solina, la nuova piattaforma telematica che invita gli utenti ad intraprendere un viaggio introspettivo prima che fisico.

“Tutto inizia nel 2023 – racconta – un anno particolarmente difficile per me: ad agosto sparisco dai social perchè ero stanco del giudizio degli altri e del chiacchiericcio. Nel novembre 2024 un evento brutto mi fa chiudere in me stesso, inizio a pormi delle domande a cui provo a dare delle risposte. In quei momenti nasce la domanda Cosa stai cercando in questo momento? Da qui nasce la prima versione di Solina, piattafoma che compone domande introspettive e che oggi nella versione Beta pone sei domande ai potenziali viaggiatori, per scavare prima dentro ciascuno di loro e poi per riuscire a tracciare l’itinerario perfetto di viaggio cucito su misura per il periodo di vita che stanno vivendo”.

“Ho capito che, per poter nascere, Solina aveva bisogno di una ‘casa’ – spiega Kevin -. Nasce così il progetto parallelo Andromeda, che mi piace definire un ‘travel atelier’”. Andromeda infatti non offre pacchetti standard ma, proprio come un atelier di moda, ‘cuce’ il viaggio addosso al cliente come un abito su misura”.

Nella sede fisica di Andromeda (via Sardegna, 72-74 a Palermo), la cui inaugurazione è prevista domenica 29 marzo alle 18, quattro operatori saranno a disposizione di chi ha bisogno di qualcosa di più di un viaggio verso la meta del momento, appoggiandosi alle potenzialità della piattaforma Solina e alla creatività di Andromeda.

Solina, insomma, si rivolge in particolare alle persone che vivono un brutto momento mentre da Andromeda ci può andare chiunque.

“La piattaforma è pensata come b2b: in questo momento cammina con Andromeda, ma sto pensando di svilupparla come prodotto da vendere alle adv e, perché no, metterlo un giorno a disposizione del consumer”, anticipa Balistreri.

Che il viaggio non sia più il semplice raggiungimento di una meta ma la ricerca di un bisogno emotivo più profondo è ormai chiaro, e Solina sembra andare in questa direzione. Non resta che aspettare il suo lancio ufficiale per capire come la piattaforma sarà accolta dal pubblico e vedere crescere questo germoglio.