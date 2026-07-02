Da Londra a via Maqueda: apre l’Hard Rock Cafe Palermo

Hard Rock London, Hard Rock Milan, Hard Rock Las Vegas, Hard Rock Madrid, ma da oggi anche Hard Rock Palermo: fa un certo effetto vedere l’iconica maglia da collezione della catena internazionale nata a Londra portare il nome del capoluogo siciliano, eppure adesso è realtà. Mercoledì 1 luglio Hard Rock Cafe Palermo ha aperto le porte del nuovo locale nel centro storico, unico nel Sud e quinto in Italia.

Un’inaugurazione in grande stile, divisa in due momenti: il primo, dedicato esclusivamente alla stampa, un mini tour delle bellezze di Palermo a bordo di un bus scoperto logato Hard Rock Cafe con una band che ha accompagnato gli ospiti a suon di pezzi storici come Eye in the Sky di The Alan Parsons Project, Il cielo in una stanza di Gino Paoli, e Freed From Desire di Gala.

Il secondo momento è stato quello dell’attesissima inaugurazione all’indirizzo di via Maqueda 252/254: superato lo shop, dove è già possibile acquistare portachiavi, berretti e bicchierini, oltre alle famose magliette, si accede direttamente all’area ristoro.

Il menu è in pieno stile diner americano con un’infuenza internazionale, ma l’anima è siciliana: accanto a burger, anelli di cipolla e pollo fritto, creazioni ispirate alla tradizione locale come il ‘Legendary Maqueda Platter’ e il ‘Maialino Nero Sandwich’, ideate dallo chef Claudio Terranova. Sulla stessa linea, sono stati privilegiati fornitori siciliani per la maggior parte delle materie, come Giacalone Meat per la carne e La Fonte del Pane per i bun.

A definire lo spazio sono le storie custodite nelle memorabilia che rivestono le pareti: dalla leggendaria collezione Hard Rock, a Palermo sono sbarcati cimeli appartenuti a Michael Jackson, Kurt Cobain, Madonna, Pink Floyd, Shakira, Miley Cyrus e Zucchero.

“L’apertura di Hard Rock Cafe Palermo rappresenta una tappa entusiasmante per la nostra divisione mentre continuiamo ad espanderci in destinazioni ricche di cultura e influenti a livello globale – spiega Eric Martino, presidente della Divisione Cafe & Retail di Hard Rock International -. L’energia di Palermo, la sua storia e il suo vivace spirito creativo la rendono perfettamente in sintonia con il marchio Hard Rock.”

Il locale sarà aperto ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.

In una via Maqueda che tra boutique e localini ‘tipici’ strizza sempre di più l’occhio al turista, Hard Rock Cafe Palermo completa perfettamente l’offerta, proponendosi però anche come luogo di cui i local possono concedersi una serata diversa tra musica, e dal sapore internazionale, tra musica, buon cibo e un calice di vino locale.