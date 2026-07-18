Mish Mash Festival: il programma con Ditonellapiaga, Tony Pitony e tanti altri

Manca poco meno di un mese alla decima edizione di Mish Mash Festival: dal 10 al 12 agosto torna il Festival che trasforma il Castello arabo-normanno di Milazzo in un palcoscenico tra cielo e mare.

La lineup, annunciata nelle scorse settimane, unisce indie, elettronica e club culture: Tony Pitony, Tutti Fenomeni, Yin Yin, Turbolenta, Ditonellapiaga, Bouganville, Nico Arezzo, Le Feste Antonacci, Sam Ruffillo, Amore Audio, faccianuvola e Pufuleti, affiancati dai dj set di Freja, Lodomil & MTM ed Erika De Gaetano e dai vincitori del contest Figli delle Stelle Claudio Covato, Moyre e Piazza Trento’s.

Per il decennale, il festival guarda alle proprie origini con un concept ispirato al viaggio, alla mitologia greca e all’epica omerica, richiamando il legame tra Milazzo e la leggenda di Polifemo. Due i palchi: l’ex monastero benedettino per warm-up e dj set con video mapping a cura di Pixel Shapes, e il piazzale del Duomo per il main stage sotto le stelle, arricchito da mostre e dall’opera itinerante di Andrea Sposari.

Il filo mitologico del decennale prosegue anche fuori dal palco musicale, con le performance di Opificio del Movimento e delle Arti (OMA) in scena il 10, l’11 e il 12 agosto. Con La tela di Penelope, liberamente ispirato all’Odissea, la compagnia racconta uno dei viaggi più celebri di sempre attraverso la figura di Penelope: la sua perseveranza, la forza silenziosa, l’astuzia di chi sa custodire il tempo e resistere all’assenza. Tra incontri, tempeste e memorie, i personaggi del poema omerico prendono vita fino a restituire il senso più profondo di ogni viaggio: quello del ritorno, del riconoscersi, del ritrovarsi.

Tra le novità di quest’anno, il programma si apre anche allo yoga: due sessioni gratuite, il 10 e l’11 agosto dalle 19.45 alle 21.00 sulla Terrazza delle Benedettine, condotte da Erika Iannello e realizzate in collaborazione con Naturizia, con posti limitati a 21 partecipanti per giornata. Un’aggiunta che affianca l’offerta già consolidata di mare e territorio: l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, le Piscine di Venere e i sapori della tradizione locale.

I biglietti restano disponibili su DICE, con soluzioni travel e aree campeggio per vivere il festival dall’inizio alla fine.